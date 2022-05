'Martelcontainer' Wouwse Plantage: rechtbank doet uitspraak

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp doet de rechtbank woensdag uitspraak in de geruchtmakende zaak rond de zogenoemde martelcontainer in Wouwse Plantage. Spin in het web is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de 50-jarige Roger P., alias Piet Costa, tegen wie twaalf jaar cel is geëist.

P. is onlangs in Rotterdam veroordeeld tot vijftien jaar cel voor onder meer grootschalige, internationale handel in cocaïne. De rechtbank zal in de martelcontainerzaak met die Rotterdamse veroordeling rekening moeten houden. In totaal - voor beide zaken - kan P. maximaal zeventien jaar en negen maanden opgelegd worden.

P. en de zijnen zouden in een loods in Wouwse Plantage een cellencomplex van zes zeecontainers hebben gebouwd. Een zevende container was ingericht als martelkamer, voorzien van onder meer een oude tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. In het complex werd een waar arsenaal aan martelgereedschappen gevonden.

Snelle auto's en politie-uniformen

In een loods in Rotterdam had de vermoedelijke bende een paar snelle auto's gestald, die zouden worden gebruikt voor ontvoeringen. Ook zijn er wapens en politie-uniformen gevonden.

De cokehandel zou het decor hebben gevormd van de even bizarre als griezelige criminele onderneming, die werd ontdekt dankzij de justitiële hack van cryptoservice Encrochat. P. zou verwikkeld zijn geweest in een escalerend conflict over criminele miljoenen. De zaak 'getuigt van de weerzinwekkende, maar kennelijk niet te vermijden effecten van de cocaïnehandel', stelde het OM bij de onderbouwing van de strafeisen.

Tegen tien medeverdachten van P. werden celstraffen van een jaar (waarvan een deel voorwaardelijk) tot negen jaar geëist. Het proces tegen P.'s veronderstelde criminele compagnon Robin van O. is uitgesteld, omdat hij ernstig ziek is.

P. heeft steeds gezwegen

Door de hack van Encrochat kon de politie de gangen van de verdachten geruime tijd volgen. In de loods in Wouwse Plantage installeerde zij camera's. Op 22 juni 2020 werd ingegrepen, toen de verdachten volgens het OM op het punt stonden een eerste slachtoffer in hun onderwereldgevangenis te plaatsen. "Het was kantje boord", aldus justitie.

Volgens de advocaten van de verdachten heeft justitie met de hack tal van regels overtreden, waardoor de strafvervolging niet geldig zou zijn. Roger P. heeft tijdens het proces consequent gezwegen.

Bekijk hier de beelden van de inval: