Lukas (19) steelt de show als hoofdrolspeler in musical Oorlogswinter

“Ik denk dat dit nog mooier wordt dan we ooit hadden kunnen dromen.” Aan de vooravond van de uitvoering van de musical ‘Oorlogswinter’, loopt hoofdrolspeler Lukas Broos (19) ontspannen rond op de set van het openluchtspektakel in Fijnaart. De acteur schreef al behoorlijk wat rollen op zijn naam, maar het personage van Michiel beschouwt hij tot nu toe als het hoogtepunt in zijn carrière.

“Eigenlijk is dit bizar. Je zegt ‘ja’ tegen iets waar je van tevoren eigenlijk helemaal niks van weet. Nu zit ik er middenin en begint alles echt te leven”, vertelt Lukas. De acteur uit Roosendaal had voor de productie nog nooit gehoord had van muziekvereniging Oranjevaan, die de musical naar Fijnaart haalde. Inmiddels hebben de cast en muzikanten hun jonge hoofdrolspeler in het hart gesloten.

Het personage in de musical naar het beroemde boek van Jan Terlouw, is een jongen van 15 jaar die in de oorlog opgroeit en betrokken raakt bij het verzet. Michiel ziet de oorlog eerst nog als een groot avontuur. Langzaam nemen angst en verraad steeds meer de overhand, totdat de oorlog voor Michiel eindigt in een persoonlijk drama.

Voor regisseur Jan Willem van Bodegom is Lukas dan ook een gedroomde hoofdrolspeler. “Ik ben natuurlijk trots op alle acteurs, maar Lukas heeft een speciaal plekje bij mij. Hij zet de rol van Michiel zo fantastisch neer.” Lukas schitterde eerder als Ciske de Rat, in de gelijknamige musical van toneelvereniging BOV in Bergen op zoom. Ook zat hij in zijn woonplaats in de Stichting Jong! Theater.

Volgens Lukas moet het verhaal juist nu, tijdens de oorlog in Oekraïne, zeker verteld worden. “Wat daar gebeurt, is niet te beschrijven. We hebben ook momenten in de voorstelling waarin echt hele heftige dingen gebeuren, die je nu ook op het nieuws ziet. We hebben het erover gehad of we het wel door konden laten gaan. Ik vind het ook wel iets moois hebben, het is super actueel.”

Het komend weekend staat voor Lukas volledig in het teken van zijn rol als Michiel. Daarna staat hij gewoon weer achter de bar in de kantine van de golfclub. “Ik weet nog niet of ik van theater mijn werk wil maken. Ik wil een leuke studie doen en daarna een vaste baan. Ambulanceverpleegkundige spreekt mij erg aan."