Georganiseerde misdaad zat achter illegale coronafeesten voor verkoop drugs

De georganiseerde misdaad zat achter een deel van de illegale feesten tijdens de lockdownperiode, om zo hun drugs aan de man te brengen. Dat zegt Emile Kolthoff, lector Ondermijning aan Avans Hogeschool in het Omroep Brabant-programma ‘Brabant onder de radar’. "Tijdens de coronaperiode viel de markt ook voor die branche ineens weg en dat was een gigantisch verlies."

Kolthoff doet zijn uitspraken op basis van informatie van onder meer de politie en gemeenten. Harde cijfers zijn er niet, maar bij meerdere ontdekte feesten is er volgens Kolthoff een link naar de georganiseerde misdaad. Het gaat dan om feesten op een industrieterrein, in de openlucht of in een natuurgebied. "Áls zo’n illegaal feest al werd opgerold. Want er zijn er natuurlijk een heleboel die nooit zijn ontdekt." Criminelen moesten in de coronalockdowns creatief zijn om de drugs te verkopen. "Want de productie ging gewoon door. Een deel konden ze kwijt via bijvoorbeeld social media, maar dus ook tijdens feesten die ze zelf of door een ander lieten organiseren", vertelt de lector.

"Als je tijdens zo’n feest genoeg verkoopt, kom je de winter wel door."

"Op een gemiddeld feest in zo’n scene gebruikt driekwart van de mensen wel. Als er vijfhonderd mensen zijn, kun je bij vierhonderd mensen wel één of meer pilletjes kwijt. Eén zo’n pilletje kost ongeveer vier euro. Als je dan genoeg verkoopt, kom je de winter wel door", vertelt Kolthoff. "Een groot deel van de van de synthetische drugs die in Nederland gemaakt wordt, is voor het buitenland. Maar in het binnenland wordt de drugs vooral verkocht tijdens festivals en feestjes. Die mochten ineens niet meer georganiseerd worden. En de onderwereld kan natuurlijk geen beroep doen op de coronacompensatieregelingen van de overheid", zegt Kolthoff. Brabant staat bekend als dé producent van synthetische drugs. Het gaat om hallucinante cijfers, laten we je zien in deze uitlegvideo.

'Brabant onder de radar' is een productie van Omroep Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. In de zevendelige serie wordt onderzocht wat er speelt op het gebied van criminaliteit in Brabant en hoe iedere Brabander mee kan strijden tegen ondermijning.

"We laten zien wat er in Brabant onder de radar gebeurt."

"Brabant is van oudsher een provincie die met criminaliteit te maken heeft", vertelt veiligheidsgedeputeerde van de provincie Stijn Smeulders. "Er is in sommige steden bij criminele activiteiten van oudsher een cultuur van 'laat maar gaan, we vertrouwen de overheid en de politie niet zo'. Dat hopen we met deze serie te doorbreken. We willen mensen laten zien hoe ze criminele activiteiten kunnen herkennen en dat ze er melding van kunnen maken, ook anoniem." De eerste aflevering van 'Brabant onder de radar' gaat over synthetische drugs, misschien wel het grootste exportproduct van Brabant.