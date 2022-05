Katten in het nauw: dit is waarom ze soms niet zelf uit een boom klimmen

Katten halen nogal wat fratsen uit, woensdag zat er nog eentje vast onder een motorkap in Drunen. Maar ook hoog in de boom en in een schoorsteen komen ze soms uren vast te zitten. Je zou denken dat een kat altijd op haar pootjes terecht komt en de weg naar beneden weet. Maar dat is lang niet altijd het geval, hoe zit dat?

Kater Charlie die 24 uur vast zat in een schoorsteen in Eindhoven en een poes urenlang in de boom in Son en Breugel. Het zijn meldingen waar de brandweer regelmatig voor uitrukt. Het zijn juist de warme plekjes waar katten zich graag ophouden, vertelt kattengedragsdeskundige Saskia van Heur uit Tilburg. “Ze vinden het fijn om in dingen te zitten, ergens in te kruipen waar ze zich veilig voelen. Of om naar boven te klimmen om alles te overzien. Maar ze realiseren zich niet dat ze er niet meer uit kunnen, daar denken ze niet over na.”

“Als ze naar beneden willen, moeten ze met de voorpootjes eerst naar beneden. Dan vallen ze voorover."

Als ze dan eenmaal echt hoog in de boom zitten, kunnen ze vaak niet meer terug. “Als ze naar beneden willen, moeten ze met de voorpootjes eerst naar beneden. Dan vallen ze voorover. Dus blijven ze uit veiligheid zitten.” Een kat komt dus niet altijd op z’n pootjes terecht. Maar ze kunnen in een val wél draaien, vertelt Saskia. “Dat maakt dat ze vaak wel goed terecht komen, maar lang niet altijd. Als het bijvoorbeeld net te dicht bij de grond is, kunnen ze de draai niet maken. En als het te hoog is, kunnen ze heel hard neerkomen.”

"Een kat moet iedere dag eten, dus als het veel langer duurt kun je beter maar hulp inschakelen."

We zagen bij Omroep Brabant al veel voorbeelden voorbijkomen. Zo hadden we in Handel poes Miep. Kou, stortbuien en zelfs haar lievelingseten kregen Miep niet omlaag. Bazin Jolanda Sijbers besloot na veel vergeefse pogingen hulp van de brandweer in te schakelen. De toegesnelde brandweermannen wisten wel raad met een poes in een boom. Bij gebrek aan een hoogwerker spoten ze Miep, alles behalve subtiel, met een brandweerslang uit de boom. Ze kon eindelijk worden herenigd met Jolanda.

In Eindhoven bleek kater Charlie na lang zoeken klem te zitten in een schoorsteen in Eindhoven. De brandweer kreeg het dier er maar amper uit, ze hadden vier pogingen nodig voordat het beest gered kon worden.

Kat Charlie wordt gered uit een schoorsteen in het centrum van Eindhoven.

Kat Vinnie presteerde het om in een buis van een meterkast te kruipen in een winkel in Breda. De eigenaar van de winkel hoorde het dier miauwen en schakelde de brandweer in. Zij kreeg de kat er met geen mogelijkheid uit, pas een dag later slaagde ze erin, nadat ze eten voor hem had neergezet. Het beestje stak uiteindelijk zijn kopje uit het gat waarin het was verdwenen. Vervolgens konden ze hem pakken.

De reddingsactie van de brandweer slaagde donderdag niet (foto: Perry Roovers/SQ Vision).