Beet wolf voor het eerst koe dood? Provincie start spoedonderzoek

De provincie Noord-Brabant laat met spoed onderzoeken of het een wolf was die eerder deze week een volwassen koe heeft gedood. Maandag werd het dier gevonden in een weiland tussen Someren en Heeze. De koe was drachtig, toen ze werd doodgebeten. "Het zou voor het eerst zijn dat een wolf een volwassen koe doodt", zegt onderzoeksinstantie Bij12. De provincie wil nu zo snel mogelijk duidelijkheid.

Volgens Bij12, die het dna-materiaal verzameld heeft, is er nu spoed achter dit onderzoek gezet omdat het uitzonderlijk zou zijn als een wolf een volwassen koe aanvalt. "In Frankrijk is destijds een wolf gedood omdat hij jaagde op koeien. De overheid vond dit zo alarmerend dat er toestemming werd gegeven het dier te doden", weet een woordvoerder van Bij12.

Uitslag over een week

Zonder deze spoedopdracht vanuit de provincie had de uitslag zeker een maand op zich laten wachten. "Nu wordt de uitslag uiterlijk volgende week vrijdag verwacht. Wat er gebeurt als duidelijk wordt dat een wolf verantwoordelijk is voor de dode koe, is nog onduidelijk.

De gedode koe stond in een wei met vier andere koeien. Het waren allemaal melkkoeien die drachtig waren. "De laatste zes weken voordat ze gaan kalveren mogen ze ontspannen in de wei", liet de getroffen veehouder eerder weten. "De gedode koe was de traagste van de vier, wat ouder maar niet de oudste", vertelde hij.

Gemakkelijke prooien

Het wolvenmeldpunt wil niet te veel speculeren over de wolf. Volgens woordvoerder Glenn Lelieveld zou een wolf alleen een verzwakte koe aanvallen omdat de wolf uit lijfsbehoud het liefst gemakkelijke prooien kiest.

De veearts die de koe onderzocht en ook Bij12 zijn ervan overtuigd dat het een wolf of anders een hond moet zijn geweest, die verantwoordelijk is voor de dodelijke verwondingen van de koe. "Het zijn bijtwonden. Het verschil tussen honden beten of beetwonden door een wolf is met het blote oog lastig te zien", legt de woordvoerder van Bij12 uit.