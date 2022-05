Willem II-fans leven tussen hoop en vrees in ontknoping degradatiestrijd

Iedereen met een Willem II-hart beleeft spannende dagen. Zondag is de laatste speelronde van het seizoen en de club uit Tilburg is afhankelijk van resultaten bij andere wedstrijden om degradatie en zelfs de play-offs te ontlopen. Trouwe fan Theon Scholten merkt aan alles en iedereen dat de spanning om te snijden is: “Ik ken verschillende mensen die er slecht van slapen.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Zelf heeft de 55-jarige Willem II-fan in hart en nieren geen last van slapeloze nachten. Theon ging maanden geleden al uit van degradatie en had de hoop al opgegeven: "De afgelopen weken heb ik er juist wat meer hoop op gekregen." Toch weet Theon al dat de komende dagen zijn zenuwen steeds verder zullen oplopen: "Zondagochtend ga ik een stukje fietsen om het een beetje los te maken. Daarna ruim op tijd richting het stadion. Meer kan ik er niet aan doen."

"Ik denk dat één van die ploegen niet gaat winnen, waardoor we kunnen ontsnappen."

Tijdens zijn werk donderdag denkt Theon bijna de hele dag aan de ontknoping zondag. Winst is het enige dat telt in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. "We moeten eerst zelf gewoon winnen, zo simpel is het. Daarna kunnen we pas kijken naar de rest." Veel Tilburgse ogen zullen tijdens de slotronde van het Eredivisieseizoen gericht zijn op de duels van Fortuna en Sparta. Als één van die twee ploegen punten verspeeld, kan Willem II zelfs nog de play-offs ontlopen. Theon heeft goede hoop: "Ik denk dat één van die ploegen niet gaat winnen waardoor we kunnen ontsnappen."

"Tien weken geleden gaf ik ze tien procent kans om erin te blijven."