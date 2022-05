Extra opvangplekken voor gevluchte Oekraïners in Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost moet maximaal duizend extra opvangplekken regelen voor gevluchte Oekraïners. Die komen bovenop de tweeduizend opvangplekken die de veiligheidsregio begin juni verwacht klaar te hebben. Ook in de andere veiligheidsregio's moeten extra opvangplekken komen.

Begin maart kregen alle veiligheidsregio's in Brabant te horen dat ze in hun gebied tweeduizend gevluchte Oekraïners moeten opvangen: duizend binnen twee weken en duizend op middellange termijn. Zuidoost-Brabant verwacht al die tweeduizend plekken begin juni dus klaar te hebben.

Volgens de veiligheidsregio koos ze vanaf het begin voor een 'zo humaan mogelijke opvang' van de Oekraïners. Dit betekent dat er genoeg privacy is, door bijvoorbeeld ruimtes waarin mensen zich terug kunnen trekken.

Niet van locatie naar locatie

"Het zijn ook allemaal locaties waar de vluchtelingen langere tijd kunnen blijven (zes maanden of langer), waardoor we ze niet van locatie naar locatie hoeven te brengen. Ze kunnen op onze locaties tot rust komen met hun eventuele familieleden", laat de veiligheidsregio weten.

Zo koos de regio er bewust voor om geen gebruik te maken van grote sporthallen als opvanglocatie. Dan hadden de Oekraïners namelijk al snel na aankomst weer moeten verplaatsen naar een andere plek. "Een zo humaan mogelijke opvang betekende dat we misschien wat minder snel waren met de opvang. Maar het voordeel is nu dat vluchtelingen kunnen blijven wonen waar ze zijn geplaatst. Daarnaast hoeven we niet met grote crisisnoodopvanglocaties te werken."

