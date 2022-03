Dit zijn de opvangplekken voor gevluchte Oekraïners in Brabant

De noodopvang in Eindhoven (beeld: Omroep Brabant). Een gezin uit Oekraïne in de noodopvang in Eindhoven (beeld: Omroep Brabant). Een gezin uit Oekraïne in de noodopvang in Eindhoven (beeld: Omroep Brabant). Volgende Vorige 1/3 De noodopvang in Eindhoven (beeld: Omroep Brabant).

Alle gemeenten in Brabant hebben ruimte vrijgemaakt om Oekraïners op te vangen die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. In totaal worden in onze provincie 6000 Oekraïners opgevangen. Omroep Brabant heeft de opvangplekken in alle gemeenten opgevraagd en een overzicht voor je gemaakt.

Alle veiligheidsregio's kregen twee weken geleden van het kabinet te horen dat er in hun gebied 2000 gevluchte Oekraïners moeten worden opgevangen: 1000 binnen twee weken en 1000 op middellange termijn. In Brabant met drie veiligheidsregio's gaat het dus om 6000 plekken. De eerste helft van de plekken is inmiddels klaar voor gebruik. Opvangplekken per gemeente

Op onderstaande kaart is te zien hoeveel opvangplekken gemeenten hebben geregeld en waar. Particuliere opvangplekken, dus mensen die vanuit eigen initiatief gevluchte Oekraïners opvangen, zijn niet in dit overzicht meegenomen. Hier zijn geen exacte cijfers van bekend. Nog niet alle opvanglocaties zijn bekend. Mist er informatie of klopt er iets niet? Laat het ons dan weten.

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: noodopvang,

semi-lange termijn,

lange termijn. "Omdat we de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk willen ontvangen, kiezen we liever niet voor tentenkampen of sporthallen. Dit gebeurt alleen voor de noodopvang", schrijven de veiligheidsregio's. In onder meer Eindhoven, Breda en Tilburg is een noodopvang. Mensen kunnen daar drie dagen blijven, daarna gaan ze door naar een opvangplek voor langere tijd. Omroep Brabant ging deze week langs bij de noodopvang in Eindhoven: