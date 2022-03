Oekraïense vluchtelingen in voormalige gevangenis De Koepel in Breda

Breda gaat vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in de voormalige gevangenis De Koepel. Dit complex wordt klaargemaakt voor de komst van zo'n 370 vluchtelingen die er vanaf maandag terechtkunnen, zo meldt de gemeente woensdag.

Inwoners willen volgens de gemeente graag weten hoe ze vluchtelingen kunnen helpen en er ontstaan 'hartverwarmende initiatieven'. Er is een meldpunt opgezet om alle hulpacties in kaart te brengen. Hier is te lezen wat mensen kunnen doen als zij hulp willen bieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren.

De gemeente kijkt ook naar naar andere plekken die geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Ook wordt samengewerkt met de Poolse zusterstad Wroclaw om Oekraïners te helpen.

Twee miljoen Oekraïeners op de vlucht

De afgelopen twee weken zijn ongeveer twee miljoen Oekraïners het land ontvlucht vanwege de Russische invasie. Het merendeel van hen, zo'n 1,2 miljoen mensen, trok naar buurland Polen. Ook in Roemenië en Moldavië zijn veel vluchtelingen opgevangen.

