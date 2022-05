Ganzen, zwijnen en mezen zorgen voor de grootste overlast bij boeren

De gans zorgt voor de grootste schade voor boeren. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers die onderzoeksbureau Bij12 naar buiten brengt. In Brabant blijft deze schade wel ver achter vergeleken bij Friesland en Noord-Holland. De wolf die ook actief is in onze provincie, komt dit jaar niet voor in de top 5 van grootste schadeveroorzakers.

"De wolf staat er volgend jaar waarschijnlijk wel weer bij", voorspelt Christian Jansen van Bij12. "De schadecijfers gaan niet over kalenderjaren maar over gewasseizoen. Dat begint in november, waardoor dat deze keer gunstig uitpakte voor de positie van de wolf." Brabant is nog net geen hekkensluiter als het gaat om faunaschade vorig jaar. Provincies keren jaarlijks schadebedragen uit aan boeren die schade aan hun gewas of dieren hebben, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Waar de provincie Friesland in 2021 ruim 11 miljoen aan schade uitkeerde was dat in Brabant nog geen 5 ton. De grootste schadeveroorzaker is in beide provincies wel dezelfde: de gans.

"De gans richt schade aan door gras te eten en grasland vol te poepen dat bedoeld is voor melkkoeien", legt woordvoerder Christian Jansen uit. "Dat verklaart gelijk waarom Friesland en ook Noord-Holland koplopers zijn in de schadevergoedingbedragen", gaat Jansen verder. "Die ganzen zitten graag in de buurt van zee en water. Ze overwinteren daar ook. Daarnaast heeft Brabant vooral veel veeteelt en minder landbouw." De onschuldig ogende mees blijkt in Brabant ook een grote schadeveroorzaker. Waar de gans, wilde zwijnen en das het in Brabant voorzien hebben op gras, graan en maís, gaat de mees zich te buiten aan fruit. Dat leverde deze gevleugende schadeveroorzaken een vierde plek op in de Brabantse top 5.

De gans maar ook de mees richten veel schade aan, aangewassen (plaatje: BIJ12)