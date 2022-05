Gevonden drugs in vrachtwagen heeft straatwaarde van ruim 12 miljoen

De enorme partij drugs die de politie donderdagmiddag ontdekte in een vrachtwagen in Breda, heeft een straatwaarde van ruim twaalf miljoen euro. Dat blijkt na onderzoek door specialisten van de politie. De tientallen kilo's harddrugs werden onderschept na een tip van een oplettende voorbijganger. Hij zag dat er spullen vanuit de vrachtwagen in een busje werden geladen, vond dit verdacht en belde de politie.

Lobke Kapteijns Geschreven door