Man verkoopt 115 kilo illegaal vuurwerk aan tiener en heeft nog meer in bus

Een 27-jarige Tilburger is opgepakt voor het leveren van 115 kilo zwaar vuurwerk, zogeheten shells, aan een tiener uit Voorburg. Die laatste had het spul, bedoeld voor de verkoop, op z'n slaapkamer liggen. Hij werd opgepakt en dat leidde ook tot de arrestatie van zijn leverancier uit Tilburg. Die had in z'n bestelbus nog eens 200 kilo zwaar vuurwerk liggen.

De twee illegale vuurwerkhandelaren werden begin mei al opgepakt. De politie startte eind maart een onderzoek naar de handel in professioneel siervuurwerk in Voorburg. Agenten hebben vervolgens zelf vuurwerk besteld en dat werd op 2 mei geleverd door de 15-jarige jongen uit die plaats. Slaapkamer

De politie maakte daarna een vervolgafspraak met de tiener en 4 mei werd hij opgepakt. Op zijn slaapkamer vonden agenten maarliefst 115 kilo aan professioneel siervuurwerk. Daarnaast werd er op zolder een zelfgemaakt apparaat gevonden waarmee vermoedelijk zogeheten shells afgestoken konden worden. Het zware siervuurwerk op de minderjarige zijn slaapkamer bleek afkomstig van de 27-jarige Tilburger. Na de arrestatie van de tiener werd hij ook opgepakt door de politie. In zijn gehuurde bestelbus vonden agenten nog eens 200 kilo vuurwerk. Hij wordt daarnaast ook in verband gebracht met de handel van professioneel vuurwerk in het noorden van het land. 330 kilo

In totaal is er 330 kilo zwaar siervuurwerk gevonden dat voor professioneel gebruik bestemd is. Het verkeerd afsteken en opslaan daarvan is volgens de politie levensgevaarlijk. De jongen uit Voorburg en man uit Tilburg moeten voor de rechter verschijnen.