Zo wordt een Bitcoin-computer gebruikt om bloemen te kweken

Tuinders staan onder zware druk vanwege de torenhoge energieprijzen. Er wordt daarom massaal gezocht naar alternatieven om kassen te verwarmen zónder er financieel aan onderdoor te gaan. In Nistelrode worden 'super-computers' ingezet om de kassen te verwarmen. De apparaten worden gebruikt om Bitcoin-transacties te verwerken. Met de warmte die ze produceren wordt een kas vol hortensia’s verwarmd.

In onze YouTube-serie HOE? leggen we uit hoe de super-computers werken:

De Bitcoin is een digitale munt. De Groot is ervan overtuigd dat het betaalmiddel de toekomst heeft. Ook nu de koersen de afgelopen week flink zijn gaan schommelen en sommige digitale munten zelfs ineens veel minder waard zijn.

Toen zijn oom hem vroeg om hem te helpen bij het plaatsen van elektrische kachels in een kas, viel bij Bert het kwartje. Wat hij in huis kan, kan ook in een tuinderkas. En dus bouwde hij nog zo'n Bitcoin-server voor in de plantenkwekerij van zijn oom. “Om de miner bouwde ik een kast, zodat het tegen een stootje en water kan."

Bert de Groot uit Nistelrode kwam met het innovatieve idee. Dat ontstond in zijn eigen huis. Hij plaatste daar een zogenoemde miner en ontdekte dat de computer door het flinke rekenwerk een enorme warmte produceert. “Ik wilde die warmte niet verspillen, dus bouwde ik een kast waarmee de warmte door mijn huis geleid kan worden.” Die ene supercomputer verwarmt nu zijn huis én droogt de was.

De opstelling bij de hortensia’s is nog een eerste prototype, maar de jonge ondernemer hoopt er later meer van te plaatsen. Zo werkt hij nu samen met een tulpenboer in Limburg. De Groot is overigens niet de eerste, grote technologische bedrijven werken ook al aan dergelijke oplossingen.

Bitcoin was de eerste digitale munt, die sinds 2009 bestaat. Sindsdien zijn er ook andere munten beschikbaar, crypto genoemd. Vaak wordt het in ons land gezien als een manier om makkelijk geld te verdienen. Dat betreurt de Groot. “De kracht van Bitcoin is dat er geen bank betrokken is. Niet één persoon of bedrijf heeft het in de hand. Dat is bij de andere munten uiteindelijk wel zo.”

Juist het feit dat er geen bank verantwoordelijk is, maakt dat hij erin gelooft dat Bitcoin het wereldwijde betaalmiddel moet worden. “Als je onder een regime leeft of geen paspoort hebt, kun je je geld niet veiligstellen. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne. Zij kunnen soms niet eens hun kapitaal veiligstellen, met Bitcoin kan dat wel.”

