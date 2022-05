Bewonderaars van Titus Brandsma in Rome voor langverwachte heiligverklaring

Henk de Best (74) en Lidy Peters (70) uit Boxmeer bewonderen de vermoorde pater Titus Brandsma al jaren. Zondag wordt hun grote held die jaren van zijn leven doorbracht in Boxmeer officieel heilig verklaard door de Paus. Na een jarenlange fascinatie voor de pater is dat een kers op de taart voor Henk en Lidy. "Hij is onderdeel van Boxmeer."

Gepassioneerd lopen Henk de Best en zijn vrouw Annie rond in Rome. De twee zijn samen afgereisd naar de Italiaanse hoofdstad voor de heiligverklaring van Titus Brandsma die zondag plaatsvindt op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan.

De bewondering voor Brandsma begon voor Henk al in zijn jeugd. "Hij zat jarenlang in het Karmelietenklooster in Boxmeer. Bij ons thuis werd altijd met veel respect over hem gesproken." Wat de pater vooral een idool maakt voor Henk is zijn geduld. "Toen hij gemarteld werd in een gevangenis in Dachau bleef Titus vriendelijk tegen zijn beulen en zocht hij naar overleg. Dat kun je je toch niet voorstellen."

Vandaar dat Henk zich jarenlang heeft ingezet om een monument in Boxmeer te realiseren voor Brandsma. "Op veel plekken in Brabant zijn er straten of pleinen vernoemd naar Titus Brandsma. In Boxmeer was dat er niet en ik vond dat hij dat verdiende." In 2020 werd het monument op het Titus Brandsma-plein in Boxmeer onthuld en dat was voor zowel Henk als de kunstenaar die het ontwierp een bijzonder moment. "Kunstenaar Jules Balteser heeft zich compleet verdiept in het leven van Brandsma en dat is terug te zien aan het monument. Hij noemde het later het mooiste project dat hij gemaakt heeft en dat geldt voor mij ook."

Ook voor Lidy Peters is de langverwachte heiligverklaring van zondag een bijzonder moment. De geboren en getogen Boxmeerse woont al dertig jaar in Rome. Ze werkt daar voor verschillende media. Dat andere Boxmeernaren nu naar het Vaticaan afreizen voor haar idool, vindt ze bijzonder.

"Titus Brandsma is een onderdeel van Boxmeer en een onderdeel van mijn leven. Vroeger gingen we met het gezin even naar de noodkapel in Nijmegen om te bidden tot Brandsma en daarna kregen we een ijsje. Het hoorde bij ons leven", vertelt ze. Voor het zover is en Brandsma heilig wordt verklaard, krijgen de mensen die zijn afgereisd naar Rome een toeristische rondleiding door de stad. En daar is de bijna-heilige het gesprek van de dag. Ook Lidy raakt er niet over uitgepraat. "De herinneringen aan vroeger komen terug als we het over hem hebben. Het zal morgen een emotionele en mooie dag worden."

