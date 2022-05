Restaurant Nieuw Schaijk wil uit de as herrijzen na verwoestende brand

Een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Zo noemt de familie Tielemans die eigenaar is van restaurant Nieuw Schaijk, de verwoestende brand van zaterdagnacht. Het populaire restaurant werd volledig in de as gelegd. "We hebben even nodig om dit te verwerken en überhaupt te kunnen bevatten", laat de familie op de website van het restaurant weten. Toch is de familie ondanks alle ellende nog strijdlustig: "De zaak gaat zo snel mogelijk plat, want ik kan dit niet aanzien. Daarna gaan we zo snel mogelijk beginnen met herbouwen", zegt eigenaar Wim Tielemans tegen Omroep Brabant.

Na de corona-ellende was Nieuw Schaijk, zoals zoveel horecazaken, net weer een beetje aan het opkrabbelen. Onlangs werd er nog een nieuwe ruime parkeerplaats aangelegd, die bijna klaar was. De verwoestende brand trekt zondag enorm veel bekijks. "Hier is een stukje Schaijk verloren gegaan", zegt een vrouw. Bijna iedereen in Schaijk kent het echtpaar Tielemans dat hun levenswerk in vlammen zag opgaan. De laatste jaren deden Wim en zijn vrouw Netty het iets rustiger aan en werd de zaak vooral gerund door zoon Johan. "Keihard werkende mensen met een goed bedrijf", hoor je de mensen zeggen die naar de brand komen kijken. "Alles wat je de afgelopen jaren hebt opgebouwd gaat in vlammen op", zegt Johan Tielemans. "We beginnen wel weer opnieuw, daar ben ik van overtuigd", zegt hij vastberaden. Een stuk van Schaijk

"Verschrikkelijk triest, zo een hard werkende mensen, dat gunt niemand ze”, zegt Lies uit Schaijk die regelmatig bij Nieuw Schaijk ging eten en er verschillende bruiloften en partijen vierde. "Het is echt een stuk van Schaijk dat nou plat ligt zeg maar. Wij hebben onze gouden bruiloft hier gevierd, het is prachtig altijd. Alles keurig netjes afgewerkt en dan nu dit.”

De brand trekt zondag veel bekijks