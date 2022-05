112-nieuws: gewonde bij botsing • man valt met fiets van een trap

01.15

Een man is zondagnacht met zijn fiets van een trap gevallen en is daarbij gewond geraakt. Dat gebeurde rond kwart over een. De man wilde met zijn fiets de trap bij het viaduct aan de Ringbaan-West nemen om naar de Alleenhoudersstraat te gaan. Op de trap ging het mis en kwam de man ten val. Het slachtoffer werd per toeval gevonden, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. De man is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is onduidelijk.