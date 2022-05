Vriendenclubje krijgt flinke klappen op station Eindhoven

In Bureau Brabant toont de politie beelden waarop te zien is hoe een stel vrienden, wachtend op de trein, rake klappen krijgt op perron 4 van het Centraal Station Eindhoven. Het is onduidelijk waarom de twee daders erop los beginnen te slaan. De politie zoekt getuigen en hoopt dat de twee mannen worden herkend.

Het voorval gebeurde op de avond van 23 december, twee dagen voor kerst. Rond half twaalf lopen de drie vrienden naar het perron. Even later is te zien hoe twee onbekende mannen gericht op het clubje afloopt. Na wat duw -en trekwerk wordt er geslagen en krijgt een van de mannen een knietje. Teken

Zodra de trein arriveert, lijkt dat een signaal voor de twee vechtersbazen om te vertrekken. De vriend die het knietje in zijn gezicht kreeg, houdt er een gescheurde lip aan over. Het is ondanks verklaringen van het drietal niet duidelijk waarom de twee mannen op hen afkwamen. Ze lijken verhaal te komen halen. Wie de mannen herkent of getuige was van de vechtpartij, kan zich melden bij misdaad anoniem 0800 7000.