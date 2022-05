Man opgepakt op vakantiepark: zestiende verdachte in grote drugszaak

Op een vakantiepark in Westerhoven is donderdagavond een 26-jarige man uit Landgraaf aangehouden. Hij is de zestiende verdachte die is opgepakt in een groot drugsonderzoek. Dat richt zich op een criminele organisatie die in binnen- en buitenland synthetische drugs produceert, zoals amfetamine.

De op het vakantiepark aangehouden man zou bezig zijn geweest met de productie en invoer van synthetische drugs. Twee mannen opgepakt in Spanje

Eerder deze maand werden in het onderzoek al twee verdachten (30 en 24) aangehouden in Spanje. Zij zijn kort voor het weekend overgeleverd aan Nederland. De drie zijn maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker veertien dagen langer vast zitten. In november vorig jaar deden honderden agenten uit Nederland en België al invallen in onder andere Bergeijk, Eindhoven en het Belgische Neerpelt in het omvangrijke onderzoek naar de drugsbende. Daarbij werden zes arrestaties verricht. Meerdere drugslabs ontmanteld

De politie doet sinds mei 2020 onderzoek naar de criminele organisatie. In Nederland, België en Duitsland werden meerder drugslabs ontmanteld.