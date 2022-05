Eindhovens stel zou kwetsbare vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie

Een 38-jarige man uit Eindhoven heeft volgens justitie zo’n vijftien kwetsbare vrouwen gedwongen tot prostitutie. Hij zou daarbij samen met zijn partner aan het roer hebben gestaan van een criminele organisatie die zich bezighield met mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Den Bosch.

Behalve de 38-jarige hoofdverdachte staan nog vier verdachten terecht. Onder hen de partner van de Eindhovenaar, een 33-jarige vrouw die het OM beschrijft als diens ‘rechterhand’. Het stel zou samen een criminele organisatie in de omgeving van Eindhoven leidden die kwetsbare vrouwen in de prostitutie dwong.

Hoewel de eerste zitting niet inhoudelijk werd behandeld, deed officier van justitie Janine Kramer een boekje open over de strafbare feiten die de hoofdverdachte zou hebben begaan in de periode van januari 2021 tot februari 2022. “Hij bepaalde voor de vrouwen met welke mannen zij naar bed moesten. Daar verdiende hij en de andere verdachten veel geld aan en de vrouwen vrijwel niets.”

Kwetsbare positie

De vrouwen waren kwetsbaar door verslavingsproblemen en schulden, hadden vaak geen vaste verblijfplaats of kampten met andere persoonlijke problemen. De vrouwen, afkomstig uit diverse plaatsen in Nederland en het buitenland, zijn geronseld via het internet.

Waar er eerder werd gesproken over negentien slachtoffers, sluit de officier van justitie niet uit dat meer slachtoffers in deze zaak naar voren zullen komen. “Alleen al de hoofdverdachte zou vijftien vrouwen seksueel hebben uitgebuit.”

Afgetapte gesprekken

De vijf verdachten ontkennen dat zij de vrouwen hebben gedwongen in de prostitutie te werken. Janine Kramer betwijfelt dit door de misleidende manieren waar volgens het OM gebruik van werd gemaakt. “De hoofdverdachte kwam over als een man die de vrouwen wilde helpen met hun problemen. Hij deed zelfs alsof hij verliefd op ze was maar als de vrouwen niet deden wat hij zei, werd hij boos.”

In gesprekken die door de politie zijn afgetapt, is te horen dat de hoofdverdachte de kwetsbare vrouwen als bezit ervaarde. “Jij bent van mij. Jij bent mijn eigendom”, citeerde Kramer uit de politieverslagen.

Eerder onderzoek

Het onderzoek genaamd Harare kwam vorig jaar voort uit een ander onderzoek in het oosten van Nederland. De politie in Oost-Brabant werd in september ingeschakeld omdat de hoofdverdachte toen in Eindhoven woonde.

Behalve het stel uit Eindhoven dat terechtstaat, komt één verdachte uit Helmond en twee verdachten uit Apeldoorn. Zij zouden advertenties maken, afspraken plannen, locaties regelen en vrouwen rondrijden.

De zaak wordt 29 juli hervat.

