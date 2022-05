Gaat er een record aan diggelen met de warmste 18 mei ooit?

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Wordt woensdag een tropische dag waarbij het warmterecord voor 18 mei wordt verbroken? Eerder leek het erop dat het kwik tot zo'n 31 graden zou stijgen, waarmee we ook meteen de eerste tropische dag van 2022 te pakken hebben.

Maar dat gaan we toch niet halen, weet meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

Zomers warm wordt het vandaag zeker. Om 9 uur vanochtend gaf de thermometer al 21 graden aan. "Maar 31 graden, dat gaan we niet halen", zegt Willemsen. "28, 29 graden, dat wordt zo'n beetje de maximum temperatuur voor het oosten van Brabant. Ga je nog iets verder naar het oosten, in Limburg en Duitsland, daar stijgt het kwik wel tot boven de 30."

Groot verschil in oosten en westen

Hij vervolgt: "En in het westen, bij Bergen op Zoom, daar is het wat koeler, omdat er een westenwind waait. Daar wordt het waarschijnlijk 24 graden. Een groot verschil dus, in Brabant."

De eerste dertiger zit er dus niet in, maar het warmterecord zou zomaar toch verbroken kunnen worden want daarvoor moet het kwik boven de 27,9 graden komen. "Ik denk dat dat wel gaat lukken, zeker in de omgeving van Eindhoven en Volkel", voorspelt de weerman.

Code geel voor stevige onweersbuien

Donderdag wordt het opnieuw een warme, drukkende dag. Dan komen er stevige onweersbuien onze kant op met hagel, windstoten en veel regen. Tussen 10 uur en 19 uur is waarschuwingscode geel afgegeven.

"Ook vrijdag wordt er onweer verwacht, en daarmee wordt de warmte verdreven", zegt Willemsen. "In het weekend is het dan 21, 22 graden in plaats van de hitte die we nu hebben. En dat blijft zo. Begin volgende week blijft het best aardig weer, met misschien een enkel buitje maar vaak ook zon."

