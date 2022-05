Overleden Lucas (20) was op TikTok en in het café waar hij werkte geliefd

Wat begon als een gezellige terrasavond met collega's van Café Lalalaa in Den Bosch, mondde uit in een tragische scooterongeluk waarbij Lucas Cornelissen om het leven kwam. De 20-jarige Vlijmenaar zal niet alleen worden gemist door familie en vrienden. Ook op TikTok, waar hij maar liefst 154.000 volgers heeft, reageren veel mensen geschokt.

Joris van Duin & René van Hoof Geschreven door

Sinds enige tijd werkte Cornelissen bij Café Lalalaa in Den Bosch. "Een fijne, spontane gast. En een tikkeltje ADHD." Zo omschrijft eigenaar Marcel van Zwam de horecakracht. "Vanochtend belde de zus van Lucas me, dat hij is overleden. Het is alsof ik een harde klap kreeg. Ik kan het nauwelijks bevatten en wij hebben allemaal het gevoel dat hij zo weer komt binnenlopen. Hij was een hele fijne collega", zegt Van Zwam.

"We hebben nog geappt en gebeld of hij goed thuis was gekomen, maar hij reageerde niet."

Dinsdagavond zag hij Cornelissen nog. Personeel zat samen op het Lalalaa-terras in de Bossche binnenstad. Daarna gingen ze naar een andere kroeg. "Het was heel erg gezellig", zeggen twee oud-collega's uit Vught. "We hebben nog geappt en gebeld of hij goed thuis was gekomen, maar hij reageerde niet." Niet alleen in het café waar Cornelissen werkte, was hij geliefd. Op TikTok gooiden zijn droge en humoristische filmpjes hoge ogen bij meer dan 154.000 volgers. Veel mensen kenden hem daar ook van. Sinds 2020 plaatste hij honderden filmpjes op het sociale medium, die per keer tienduizenden en soms wel honderdduizenden keren zijn bekeken.

"Rust zacht maat, bedankt voor de leuke tijd."

Ook hier stromen condeleances binnen. "Nieuwe ster erbij boven. Heel veel sterkte voor de familie", schrijft iemand. "Rust zacht maat, bedankt voor de leuke tijd", plaatst een ander. Cornelissen reed in de nacht van dinsdag op woensdag om nog onbekende reden De Dommel in Den Bosch in. Hoe hij hier in belandde, is niet bekend. Een duikteam van de brandweer haalde hem en zijn scooter waar hij op reed uit het water. Hij leefde niet meer. Op de plek van het ongeluk leggen kennissen en vrienden deze woensdagmiddag bloemen neer. Twee jonge vrouwen huilen en houden elkaar vast. Ook Lalalaa-eigenaar Van Zwam is deze ochtend bij De Dommel wezen kijken. "Vanavond komt al het personeel samen om erover te praten. Het is niet te bevatten." Beelden die gemaakt zijn na het ongeluk: