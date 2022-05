Buurt over muizenhuis Oudenbosch: 'In de straat hangt een penetrante lucht'

Meer dan duizend krioelende muizen in een rijtjeshuis in Oudenbosch. Bewoners van de wijk Albano gruwelen ervan. De vondst in hun buurt werd vorige week gedaan door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De helft van de diertjes is inmiddels weggehaald, maar zo’n vijfhonderd muizen dansen in het huis nog letterlijk op tafel. “Dit is gewoon walgelijk”, zegt wijkbewoner Alex Schrauwen tegen Omroep Brabant.

Vrijdag stapte de inspectiedienst het huis in Oudenbosch binnen. De medewerkers werden meteen bedolven onder de piepende diertjes. Volgens een woordvoerder van de LID had de bewoonster de muizen verzameld in kooitjes en plastic bakken. Daarin zaten ook nog eens parkieten, sierduiven, een haan en een konijn.

Alex woont samen met zijn vrouw op een steenworp afstand van de straat waar het vervuilde muizenhuis staat. Een buurt waar ook veel kinderen wonen. Schrauwen en andere buurtbewoners zijn enorm geschrokken nu duidelijk is hoe groot de plaag in werkelijkheid is. “Dit is echt heel erg slecht, een gevaar voor onze gezondheid.”

Omwonenden merkten al langer dat er bij de bewoonster iets niet in de haak was. Volgens eigen zeggen klaagden ze al zeker vijf jaar over muizen- en rattenoverlast in de straat. Vooral ’s avonds is het oppassen geblazen. Ratten met staarten zo dik als een tuinslang schieten langs de bewoners heen. Ook de penetrante amoniakgeur die in de omgeving hangt, is niet te harden. Alex: “Als je voorbij het huis loopt, is er een indringende stank. Dat merken we vooral in de zomer als we in de achtertuin zitten."

Woordvoerster Mariëtte Vos van de gemeente Halderberge laat weten dat er sinds 2018 drie meldingen over rattenoverlast in de betreffende straat zijn binnengekomen. Ook zijn er meldingen geweest over zwerfafval bij een vuilcontainer in de omgeving. We hebben destijds Saver en de GGD ingeschakeld om de meldingen op te lossen."

Alex trok meerdere keren aan de bel bij de gemeente Halderberge. “Een keer of drie zeker. Net als de andere mensen in de buurt", zo weet hij. "Dan kwam vervolgens de ongediertebestrijder van Saver om alleen de ratten aan te pakken."

Of er eerder ingegrepen had kunnen worden bij het muizenhuis 'is lastig te zeggen' volgens de woordvoerster. De buurtbewoners zijn er in elk geval zeker van dat er te weinig is gedaan om de overlast de kop in te drukken. "Bij de bewoonster waar nu het ongedierte is gevonden, zijn ze volgens mij nog nooit binnen geweest”, aldus Schrauwen.

De bewoners van Albano zijn blij dat de LID in actie is gekomen maar van opluchting in de wijk absoluut nog geen sprake. Alex: “We zijn echt heel bang dat de muizen die nu nog loslopen zich blijven voortplanten en het probleem groter wordt. We weten niet of die dieren ook nog weggehaald gaan worden. Dit is gewoon smerig.”