Volle tribunes verwacht bij de afscheidswedstrijd van Matt en Pepijn

RKDVC rekent op misschien wel duizend toeschouwers bij de definitief laatste wedstrijd aanstaande zondag, van het 15e elftal van deze Drunense voetbalvereniging. Het is het team van Matt de Roij en Pepijn Pijnenborg, die onlangs verongelukten in Loon op Zand. RKDVC wil er een waardig afscheidsduel van maken, compleet met speciale shirts en een erehaag.

Aanvankelijk leefde er bij de Drunense voetbalclub het plan om als tegenstander een speciale ploeg te vormen. Uiteindelijk is het Baardwijk 6 geworden, het team dat voor deze competitiewedstrijd al te gast zou zijn.

Verkeersregelaars voor extra drukte

Het bestuur van RKDVC vraagt vanwege de verwachte toeloop mensen bij voorkeur te voet of met de fiets naar het sportpark aan de Sportlaan te komen. Voor de zekerheid is al extra parkeerruimte gereserveerd voor clubleden of anderen die voor de auto kiezen. In overleg met de gemeente Heusden, waar Drunen onder valt, worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.

Het ongeluk waarbij Matt (19) en Pepijn (20) om het leven kwamen, gebeurde zaterdagnacht 8 mei. Bij het oversteken van de Midden-Brabantweg in Loon op Zand werd het tweetal aangereden door een auto. Eind vorige week waren hun drukbezochte uitvaarten. Afgelopen maandag lagen er nog tientallen bloemstukken op de plek langs de weg waar het tweetal overleed.