Tientallen bloemstukken op de plek waar Pepijn en Matt om het leven kwamen

Tientallen bloemstukken zijn afgelopen weekend neergelegd op de plek langs de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand waar Pepijn (20) en Matt (19) bij een tragisch ongeluk om het leven kwamen.

Het ongeluk gebeurde zaterdagnacht 8 mei. Bij het oversteken van de weg werden Pepijn en Matt aangereden door een auto. De uitvaarten van Pepijn en Matt waren afgelopen vrijdag en zaterdag.

Pepijn en Matt voetbalden beiden in het vriendenteam RKDVC 15. Op de fatale avond zouden ze in Tilburg op stap gaan met teamleden. Pepijn en Matt namen de bus en stapten om onduidelijke reden halverwege uit bij de bushalte in Loon op Zand.

De teamgenoten van Pepijn en Matt spelen op zondag 22 mei een wedstrijd ter nagedachtenis van hun voetbalvrienden.