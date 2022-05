RKDVC speelt nog één wedstrijd, speciaal voor omgekomen Matt en Pepijn

De wedstrijd die de jonge spelers van voetbalclub RKDVC Drunen op 22 mei gaan spelen ter nagedachtenis aan teamgenootjes Pepijn (20) en Matt (19) is zeer waarschijnlijk meteen de laatste wedstrijd van het seizoen. Daarna stopt het even. Het verdriet om de twee jongens die afgelopen zaterdagnacht allebei om het leven kwamen bij een tragisch verkeersongeluk, is te groot.

Pepijn Pijnenborg (20) en Matt de Roij (19), die beiden in het 15e team speelden, blijken die nacht allebei om het leven te zijn gekomen nadat ze werden geschept door een auto in Loon op Zand.

De schok is groot bij de club. "Het ene moment lig je nog nietsvermoedend in bed, een beetje wakker te worden, en dan opeens krijg je een berichtje en dringt tot je door dat je twee vrienden bent verloren", vertelt teamgenoot Noah Kamp. "Mijn hartslag vloog omhoog, het was zo heftig om te lezen."

Noah was goed bevriend met de twee. Pepijn kende hij nog van de middelbare school. "Het is een heel hecht team. Sommige jongens speelden al als B'tjes samen, zo'n zes jaar geleden. De vriendschap reikte veel verder dan op het veld, in de vrije tijd zochten we elkaar ook op", vertelt hij.

Ook afgelopen zaterdagavond was dat zo, toen de jongens met een stel wilden gaan stappen in Tilburg. Ze namen de bus, en om onduidelijke reden stapten Pepijn en Matt halverwege uit bij de bushalte in Loon op Zand. Daar staken de jongens de weg over, waar ze werden aangereden door een auto.

De teamgenootjes van Matt en Pepijn spelen op 22 mei een wedstrijd ter nagedachtenis aan hun vrienden. In speciale shirts, waarbij de namen van de twee zullen staan, plus de tekst 'Rust Zacht'. Alle (senioren)teams is gevraagd om als toeschouwer te komen kijken. Het is meteen de enige wedstrijd die RKDVC15 nog zal spelen dit seizoen.