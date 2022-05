Extra opvang van asielzoekers in Oirschot, zo ziet dat eruit

Met de komst van meer asielzoekers in Nederland neemt de druk op vluchtelingenopvang flink toe. Zo ook in Brabant, waar de laatste tijd meer tijdelijke opvanglocaties worden geopend. Deze donderdagochtend komen de eerste 25 asielzoekers aan in een kersvers geopende opvanglocatie in Oirschot.

Er is de hele woensdag nog geboord en geklust. En aan de wifi moet nog worden gewerkt. Maar de de meeste puntjes staat op de i, in een voormalige verslavingskliniek aan de Oerlesedijk in Oirschot. Hier kunnen 144 asielzoekers terecht. Vanaf donderdagochtend zijn de eersten welkom, het zijn voornamelijk gezinnen. Locatiemanager Hans Wouters laat het pand met gepaste trots zien. “35 kamers hebben we omgebouwd. Er staan telkens twee stapelbedden in, vier kasten en een tv”, zegt hij, terwijl hij kamer 0.02 binnenloopt. “We hebben veel moeten aanpassen: zo was de riolering niet in orde. Maar het is ons toch gelukt.” Overzicht

Dat de werkzaamheden zo goed als af zijn, komt het Centraal Opvang Asielzoekers heel goed uit. Door een flinke toename aan asielzoekers is er een tekort aan opvangplekken, waar Oirschot nu dus deels een oplossing voor biedt. Eerder gingen bijvoorbeeld de Brabantse gemeenten Oss, Breda en Roosendaal voor, zoals hier te zien is in het kaartje. Alle opvanglocaties in Brabant zijn te zien in het kaartje. Bekijk het kaartje hier in volledig scherm.

