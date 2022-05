Eindhovense terreurverdachten mogen voorlopig naar huis

De zeven Eindhovense terreurverdachten die nog vast zitten, mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Dat besliste de rechter donderdag tijdens een regiezitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Twee andere verdachten mochten eerder al naar huis.

De zeven zitten op dit moment acht maanden op de speciale terroristenafdeling van de PI Vught. Alle mannen blijven verdachten in de zaak, die in november inhoudelijk behandeld gaat worden.

De mannen van tussen de 20 en 31 jaar oud werden in september vorig jaar opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden gesproken hebben over een bomaanslag bij chipbedrijf ASML in Veldhoven. Ook zouden ze Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet willen vermoorden en sympathiseren met terreurgroep IS.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) pleitte donderdag voor voorlopige vrijlating, de rechtbank gaat daar in mee. Aanleiding is een onderzoek uitgevoerd door deskundigen. Die hebben met de verdachten gesproken en hieruit kwam naar voren dat er geen ideologisch motief voor terroristische daden zou zijn.

Eerder zeiden de advocaten van de verdachten al dat hun cliënten slechts 'foute grappen' hadden gemaakt en met elkaar discussieerden over de islam.

Geheime opnames

Donderdag herhaalde de verdediging dat standpunt. Ook is er nog steeds onvrede over de verslagen van afgeluisterde gesprekken, die zouden volgens de advocaten onjuist en onvolledig zijn. Zo staat er in gespreksverslagen 'martelaarschap' waar 'Marokkaanse BMW' gezegd zou zijn en werd er niet gesproken over een gewone bom, maar een 'coronabom' bij ASML.

De advocaat van één van de verdachten pleitte er voor de opnames nog eens te laten beluisteren door een deskundige die 'thuis is in het studentenleven', omdat die, anders dan de politie, zou begrijpen hoe nieuwsgierige, hoogopgeleide mensen met elkaar praten. Hier ging de rechtbank niet in mee, wel worden er opnames opnieuw beluisterd.

Gesprek met moeder

Het OM gaf nog wel aan twijfels te hebben aan de oprechtheid van één van de verdachten. Hij wordt gezien als 'inspirator' van de groep en zou vanuit de gevangenis met zijn moeder hebben gebeld en gesproken hebben over het aanstaande onderzoek. Zijn broer, ook verdachte, was op dat moment al onderzocht.

"Dit was gewoon goede voorbereiding", aldus de advocaat van de man. "En de deskundige is juist heel alert op het geven van sociaal wenselijke antwoorden, daar was bij mijn cliënt geen sprake van."

