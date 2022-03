Terreurverdachten: 'We zijn slachtoffer van misverstanden en foute grappen'

De negen Eindhovense terreurverdachten stellen dat ze het slachtoffer zijn van misverstanden en van hun 'foute grappen'. Ze zeggen dat ze nooit een bomaanslag op chipmachinebedrijf ASML wilden plegen of politici wilden vermoorden. Dat stellen hun advocaten vrijdag in de rechtbank van Rotterdam.

De mannen (20 tot 31) verschenen voor de rechter in een tweede regiezitting. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Volgens justitie spraken ze met elkaar over een bomaanslag bij chipbedrijf ASML in Veldhoven. Ook zouden ze Geert Wilders, Mark Rutte en Thiery Baudet willen vermoorden. Ze zouden sympathiseren met terreurgroep IS.

'Een nieuwe cel in Eindhoven'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de mannen bloedserieus. De mannen bekeken video's van IS, hadden het over het doden van ongelovigen en volgden een schiettraining in Bulgarije. Tijdens die training zou een van hen specifiek geïnformeerd hebben naar schieten in een stedelijke omgeving.

De verdachten werden lange tijd afgeluisterd. Ook hun chatgesprekken zijn bekeken door justitie. In de appgroep Cel040 zei een van hen: "Er groeit een nieuwe cel in Eindhoven. Een nieuwe cel moslimjongeren met veel spiermassa."

Geen bom maar corona bij ASML

De advocaten van de mannen zien het anders. Ze wijzen op fouten in de uitgeschreven gesprekken:

Waar in die verslagen 'martelaarschap' staat zou 'Marokkaanse BMW' gezegd zijn.

Er zou nooit gesproken zijn over een bomaanslag bij chipmachinefabrikant ASML. De mannen wilden zich volgens hen aan de coronaregels houden, omdat er anders een 'coronabom' bij ASML zou ontploffen. Enkele van de verdachten werkten daar.

Er zou ook geen plan zijn geweest om Geert Wilders te vermoorden. Enkele verdachten zouden naar een film hebben gekeken waarin iemand onthoofd wordt, terwijl anderen spraken over Wilders.

'Foute grappen'

De advocaten spreken over 'foute grappen' van hun cliënten. Bijvoorbeeld over een video waarin iemand een bom maakt. "Heel grappig, een soort instructievideo voor sukkels." Na de instructie van de bommenmaker wordt iemand opgeblazen. "Buitengewoon onaangenaam, maar over smaak valt niet te twisten. Wat bewijst dit?" aldus een van de advocaten.

Volgens hen blijkt nergens dat er sprake was van een serieus plan. De verdachten zijn hoogopgeleid en hadden volgens de advocaten hun leven op de rails. "Het lijkt wel alsof hoogopgeleide moslims die zich verdiepen in hun religie met extra argwaan bekeken worden."

Verdachte Sawiz A. nam ook het woord: "Ik ben furieus. De fouten die het OM maakt zijn verbazingwekkend. Zou ik met dit dossier willen promoveren bij mijn professor, dan zou ik zijn uitgelachen."

'Wel een beetje klaar'

Een van de negen verdachten is al eerder vrijgelaten. De advocaten willen dat ook de anderen hun zaak in vrijheid af mogen wachten. "De zon schijnt, de lente begint, wilt u hem naar huis laten gaan? Het is wel een beetje klaar." Verdachte Huseyin A. zei: "Dit hele gedoe valt me zwaar, omdat ik onschuldig ben." Saladin M. is al uit voorarrest maar wil graag van zijn enkelband af, zeker nu ze zomer komt en hij weer korte broeken kan dragen.

Vier andere verdachten verschijnen vrijdagmiddag nog voor de rechter, 31 maart beslist de rechtbank of de acht mannen nog vast blijven zitten.

