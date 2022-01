Terreurverdachten spraken over bomaanslag op ASML

De acht verschijnen voor het eerst voor de rechter (Foto: ANP).

De negen mannen uit Eindhoven die onder meer verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag, spraken onderling over een bomaanslag op ASML in Veldhoven. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Ook hadden ze het over het ontvoeren en onthoofden van politici, zo bleek donderdag in de rechtbank van Rotterdam.

Volgens het OM zouden 'de gevolgen van een bomaanslag op ASML in Veldhoven' één keer door de mannen besproken zijn. Een van de mannen werkt bij het chipbedrijf. Onthoofden

Daarnaast zouden ze plannen gemaakt hebben om Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet te vermoorden. Ze wilden hen 'door de kop poppen' of 'ontvoeren en onthoofden tijdens een livestream', zo zei de officier van justitie donderdag. Ook bekeken ze volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo's over het maken van wapens en bommen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden bij de mannen thuis. Ook waren er geen concrete plannen of data voor een aanslag, zei de officier. Acht van de mannen van tussen de 20 en 31 jaar oud staan donderdag voor het eerst voor de rechter. Een negende verdachte mocht eerder al naar huis om zijn zaak af te wachten. Garagebox

Volgens het OM trainden de mannen in een Eindhovense garagebox in het stadsdeel Woensel. Geert Wilders zat tijdens het eerste deel van de zitting op de publieke tribune om de zaak te volgen.

De garagebox waar de mannen trainden (Foto: ANP).