Terreurverdachte blijkt oprichter van islamitische studentenvereniging TU/e

Een van de negen terreurverdachten uit Eindhoven is medeoprichter van Salaam, de islamitische studentenvereniging van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat bevestigt de vereniging op social media. Volgens Salaam is er geen verband tussen hun club en terrorisme. De naam van de man is inmiddels van de website verwijderd.

De negen mannen werden twee weken geleden opgepakt omdat ze een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden zouden zijn. Woensdagochtend horen ze of ze langer vast blijven zitten.

Er deden al langer geruchten de ronde over de rol die een van de verdachten speelde bij Salaam. Voorzitter Amaan Valiuddin liet eerder aan Omroep Brabant weten dat hij niet op de hoogte was van een link tussen zijn vereniging en de man: "Wij hebben sinds onze oprichting vele honderden leden gehad. We zien geen enkele inhoudelijke link tussen onze activiteiten en hetgeen we nu - ook tot onze verbazing - in de media vernemen" zei hij toen.

Niet-moslims ook welkom

Dinsdag bevestigt Salaam op social media dat een van de verdachten inderdaad medeoprichter van hun vereniging is. De studentenvereniging schrijft dat ze geschrokken is van het nieuws en dat ze geen enkel vermoeden had.

Salaam werd vier jaar geleden opgericht. De man om wie het nu gaat was verantwoordelijk voor de pr. In Cursor, het online magazine van de Universiteit zei hij destijds open te staan voor verschillende meningen binnen zijn vereniging, ook van andersdenkenden: "Niet-moslims zijn zeker ook welkom. Graag zelfs. We staan open voor verschillende meningen."

'FIFA and pizza'

Op Facebook maakte de man vaak melding van activiteiten die hij met Salaam organiseerde. Zo werden er reisjes en sporttoernooien georganiseerd, maar ook speelden de leden games onder de noemer 'boysnight': 'Weekend is the best time of the week. Take a break and start your weekend with FIFA and pizza' zo postte de man op zijn pagina.

De verklaring op Facebook: