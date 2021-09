Buren terreurverdachten stomverbaasd: 'Moest een paar dagen bijkomen'

De deurmat bij een van de woningen. vergroot

Na de arrestatie van negen terreurverdachten in Eindhoven afgelopen weekend, is de verbazing onder de buren van twee van hen nog altijd groot. In Woensel-Zuid, zagen ze de arrestaties, met een politiemacht met getrokken wapens, totaal niet aankomen. "Ik heb er wel eens aangebeld, er deed een hele knappe vrouw open!"

Donderdag in alle vroegte werden er op acht locaties in Eindhoven invallen gedaan. Negen mannen van tussen de 18 en 31 jaar oud werden opgepakt, omdat ze een terroristische aanslag in Nederland aan het voorbereiden zouden zijn. Naast invallen in stadsdeel Woensel-Noord, werden er ook invallen gedaan in de nieuwbouwwijk Vredesplein in Woensel-Zuid.

"Eentje stond bovenop het tuinhek"

"Ik moest er echt een paar dagen van bijkomen", vertelt een buurvrouw die daar maandagochtend haar huis uit komt lopen. "We schrokken donderdagochtend wakker van al het lawaai. Toen we naar buiten keken, zagen we politie in de tuin van de buren. Eentje stond bovenop het tuinhek en tegelijkertijd werd er aan de voorkant ook binnengevallen. Allemaal met getrokken wapens."

De vrouw woont nog maar enkele maanden in de straat, die nog niet zo lang geleden opgeleverd is.

Voordeuren van de twee woningen waar binnengevallen is. vergroot

Het was al vrij snel duidelijk dat er iets groots speelde. "Mijn vriend kijkt altijd filmpjes van arrestatieteams op YouTube, maar deze mannen zagen er heel anders uit. Ze hadden groene kleding met daarover kogelwerende vesten, ik denk de anti-terreur eenheid." Vervolgens deden agenten nog urenlang onderzoek in de woning. "Dat hoorden we, want ze liepen steeds de trap op en af."

"Terrorisme, dat is heel lastig voor te stellen"

De vrouw kende de opgepakte man, die er met zijn vrouw samenwoonde, niet zo goed. "Alleen toen we hier net woonden hebben we ze wel eens gesproken." Ze beschrijft de buurman als 'heel aardig' en zijn vrouw als 'super spontaan'.

Wat de twee voor de kost deden, weet ze niet. "Zo goed kende ik ze ook weer niet. Wel weet ik dat ze soms een paar dagen weg waren, dan stond de auto een paar dagen niet in de straat geparkeerd. Maar terrorisme, dat is heel lastig voor te stellen."

"Een hele knappe vrouw, die vergeet je niet zomaar"

Op de vraag of de buurman voldeed aan het clichébeeld van een terrorist, met een baard en een jurk, zegt de buurvrouw "Niet echt, maar ik ben zelf bekeerd moslim, dus daar schrik ik ook niet van. Mensen die er zo uitzien zijn juist heel religieus, die plegen geen aanslagen."

Een paar honderd meter verderop, bij een ander huis waar tegelijkertijd werd binnengevallen, heeft een pakketbezorger die toevallig passeert nog niet zo lang geleden aangebeld. "Ik heb er wel eens aangebeld, er deed een hele knappe vrouw open! Die vergeet je niet zomaar." Wel geeft hij aan dat er volgens hem meerdere mensen op het adres woonden. "Er liepen verschillende mensen in en uit."

"Die komen niet meer terug"

Volgens geruchten in de buurtapp zouden de mannen in beide huizen broers van elkaar zijn. Of dat klopt is onbekend, want er werd veel gespeculeerd door buren onderling, zo vertelt de vrouw. "Iedereen was er helemaal vol van. Nu is het wel weer wat rustiger geworden, alles is besproken." Wel denkt ze dat haar buren niet meer terug komen. "Die komen niet meer terug, dat wil de buurt echt niet denk ik, daar zal de woningbouw wel een stokje voor steken."

