Eindhovense terreurverdachten kregen schiettraining

Twee van de negen Eindhovense terreurverdachten hebben een schiettraining gehad. Van een van de verdachten bestaat een foto waarop hij met een groot wapen poseert.

De twee verdachten zouden twee jaar geleden een korte schiettraining hebben gevolgd, melden bronnen aan Nieuwsuur. In de aanvulling op het dossier van de verdachten dat hun advocaten vrijdag hebben gekregen, zit ook een foto van een van hen waarop hij een wapen vast heeft.

De negen terreurverdachten die in Eindhoven werden opgepakt zouden een aanslag aan het voorbereiden zijn in Nederland. Ze zouden het op premier Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet hebben voorzien.

Paintball-geweer

Advocaat Peter Plasman bevestigt aan Nieuwsuur dat zijn cliënt op een foto staat met een groot geweer. Volgens hem is dat echter een paintball-geweer dat hij vasthad tijdens een bedrijfsuitje. Dat is volgens de advocaat nauwelijks van een echt geweer te onderscheiden.

Wat betreft de schiettraining, gaat het volgens Plasman om een 'toeristisch uitje' in Bulgarije, waar twee van de verdachten zich hebben aangemeld om een paar uurtjes te schieten met een geweer. Zijn cliënt heeft tegenover de recherche verklaard sinds die tijd geen geweer meer te hebben aangeraakt.

Terroristische dreiging

De opgepakte mannen zijn tussen de 18 tot 31 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen hebben een mediterrane achtergrond, maar zijn geboren in Nederland, de negende in Afghanistan. Ze werden op 23 september aangehouden in Eindhoven.

Het Openbaar Ministerie zegt dat door de arrestatie van de mannen een terroristische dreiging is afgewend. Die dreiging hield volgens het OM verband met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS.

Voorgeleiding

Dinsdag worden de negen verdachten voorgeleid aan de raadkamer in Rotterdam. Dan wordt bepaald of ze voorlopig langer vast blijven zitten.

