'Negen terreurverdachten hadden Rutte, Baudet en Wilders in vizier'

De negen terreurverdachten die vorige week in Eindhoven werden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag, wilden mogelijk een aanslag plegen op premier Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. De dreiging wordt door politie en Openbaar Ministerie zeer serieus genomen. Dat melden bronnen van De Telegraaf in opsporingskringen.

Dit is de tweede serieuze dreiging tegen Mark Rutte in korte tijd. Maandag onthulde De Telegraaf dat de beveiliging van de premier fors omhoog is geschroefd vanwege een serieuze dreiging vanuit de hoek van de georganiseerde misdaad. De dreigingen worden volgens de krant volledig los van elkaar gezien door politie en OM.

Dreiging afgewend

De opgepakte mannen zijn tussen de 18 tot 31 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen hebben een mediterrane achtergrond, maar zijn geboren in Nederland, de negende in Afghanistan.

Het Openbaar Ministerie liet vorige week weten dat door de arrestatie van de mannen een terroristische dreiging is afgewend. Die dreiging hield volgens het OM verband met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS.

LEES OOK:

Eindhovense terreurverdachten hadden doel in Nederland op het oog

Negen terreurverdachten die trainden voor aanslag opgepakt in Eindhoven