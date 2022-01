1300 handtekeningen voor vrijlating van Eindhovense terreurverdachten

Foto: petities.com

Een petitie die oproept om acht Eindhovense terreurverdachten vrij te laten is al meer dan 1300 keer ondertekend. De petitie is gestart door familie van de verdachten. Een van de ondertekenaars is een moslimprediker die zelf ook verdacht werd van steun aan terreurgroep IS. Donderdag beslist de rechter of de mannen langer vast blijven zitten.