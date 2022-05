Spelende kinderen zien bloedende man aan komen rennen: 'Papa, haal mama!'

Het 31-jarige slachtoffer van de steekpartij in de buurt van de Niehoffstraat in Den Bosch, zocht hulp bij een gezin met 8 jonge kinderen. Zij zagen de man aankomen, terwijl ze aan het buitenspelen waren. "Mijn kinderen hebben alles gezien." Vrijdagochtend zit nog bloed op de ramen en liggen druppels in de voortuin.

Rik Claessen & Eva de Schipper Geschreven door

Donderdagavond rond kwart over tien, dook een man op met ernstige steekwonden. Volgens de politie werd hij niet neergestoken in de Niehoffstraat zelf, maar rende zonder shirt de straat in, op zoek naar hulp. "Wij zaten op de bank en hoorde geschreeuw en geklop op het raam. De kinderen waren buiten met neefjes en nichtjes. Het gebonk klonk steeds harder en we hoorde ook geroep: ‘Papa, haal mama! Help help!’ Toen zijn we naar buiten gerend", vertelt de moeder van het gezin die liever anoniem wil blijven. De kinderen zagen de man aankomen lopen en rende schreeuwend om hulp terug naar huis.

"Het was net een film."

Het slachtoffer zei: "Ik ben neergestoken, bel de ambulance. Ik heb handdoeken gepakt en mijn man heeft geprobeerd het bloeden te stoppen." Het bovenlichaam van het slachtoffer was bloot en zat onder het bloed. In de voortuin liet hij een spoor van bloed achter. Bloed op de ramen verraadt nog altijd waar hij aanklopte. "Je bent echt even in shock", gaat de moeder verder. "De eerste paar minuten weet je echt niet wat je moet doen. Het was net een film. We hebben hem hier voor de deur neergelegd. Ik heb z’n vriendin en z’n vader gebeld. Binnen een paar minuten was de ambulance er. Eenmaal in de ziekenwagen riep 'ie nog naar m’n man: “Jij bent misschien wel degene die mijn leven heeft gered.”

"Mijn kinderen zagen hem aan komen rennen."

"Het slachtoffer zei ook: 'Ik ben beroofd, ze hebben m’n auto meegenomen." Het zou gaan om een Volkswagen Polo. "Ik had de man nog nooit gezien dus ik denk niet dat hij hier uit de buurt kwam. Hij klonk ook niet Brabants", zegt de vrouw. "Het ergste is dat m’n kinderen alles hebben gezien. Die zagen hem aan komen rennen." De politie is nog op zoek naar de dader(s).