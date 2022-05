NAC-supporters beleven overname van hun club als Bevrijdingsdag

De supporters van NAC zijn erg blij met de overname van hun club, zo blijkt uit de vele reacties op social media. Vrijdag werd definitief bekend dat het lokale consortium NAC=Breda de aandelen voor 7 miljoen euro overneemt van de huidige eigenaren. Ook de verschillende supportersgeledingen reageren uitermate positief.

"Het is een soort van NAC Bevrijdingsdag en ik ben heel blij", zegt Thijs Kroezen, voorzitter van fanwebsite B-Side Rats. "Door de acties van de vorige aandeelhouders, bepaalde individuen en de Raad van Commissarissen zijn groepen tegen elkaar opgezet en dat is niet goed geweest. De soap duurde 334 dagen en de supporters hunkerden naar het omslagpunt. Dat is er nu en er kan weer op een positieve manier aan de club gewerkt worden."

Ook Martijn Koks van supportersgroep Breda Loco's hangt de vlag uit. "Ik ben trots dat we buitenlandse investeringsmaatschappijen buiten de deur hebben gehouden", zo zegt hij. "Het is mooi dat er lokale Bredanaars zijn opgestaan om de aandelen te kopen. Ik geloof ook echt dat hun plan, de aandelen terug naar de club, kan werken."

Deze hoop is ook aanwezig bij de Clubraad van NAC. Namens secretaris Hugo Stam laten zij weten verheugd en opgelucht te zijn met de doorbraak.

"Het geduld van de NAC-supporter is de laatste jaren op de proef gesteld, met als dieptepunt afgelopen seizoen. Vanaf dit moment kunnen we weer vooruit kijken en weer eens stappen gaan zetten in de goede richting. Belangrijk daarin is ook dat supporters begrip hebben dat een grote schoonmaak tijd kost", aldus Stam.