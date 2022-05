112-nieuws: zwaargewonde bij botsing A2 • onwelwordingen tijdens feest

23.02

Tijdens een feest met enkele honderden jeugdigen in gemeenschapshuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat in Helmond raakten vrijdagavond enkele kinderen onwel. Het gebouw werd ontruimd en de brandweer deed metingen. Hieruit kwamen geen bijzonderheden. "Er gingen allerlei wilde verhalen rond over de oorzaak van de onwelwordingen. Er is echter geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake is geweest van gevaarlijke gassen, middelen of andere externe invloeden", laat de politie weten. "Waarschijnlijk zijn de kinderen bevangen door de warmte in de zaal."