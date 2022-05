Overleden TikTokker Lucas herdacht tijdens stapavond Den Bosch

De bekende Vlijmense TikTokker Lucas Cornelissen (20), die dinsdagnacht om het leven kwam bij een tragisch ongeluk aan de Molenberg in Den Bosch, is zaterdagavond tijdens de stapavond herdacht door vrienden en bekenden. Heel de avond was het druk bij de plek waar Lucas om het leven kwam.

Op de plek waar Lucas met zijn scooter in het water van de Dommel belandde, ontstond in de loop van de zaterdagavond een grote bloemenzee. Met kaarsen werden de letters van Lucas' naam gevormd. "Het vele uitgaanspubliek, dat langs de plek van het ongeluk kwam, stond ook stil bij de dood van de bekende TikTokker uit Vlijmen", zag een 112-correspondent. Meer dan 154.000 volgers

De 20-jarige Lucas stond bekend om zijn droge en humoristische filmpjes op TikTok, vooral populair onder jongeren. Op dit sociale medium had hij meer dan 154.000 volgers. De politie gaat ervan uit dat een noodlottig ongeluk Lucas dinsdagnacht fataal werd. Twee voorbijgangers zagen Lucas in het water belanden en waarschuwden meteen de hulpdiensten. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen en er kwam ook een speciaal duikteam van de brandweer naar de plaats van het ongeluk. Deze duikers vonden na enige tijd het lichaam van Lucas in het water. Het is niet duidelijk hoe de man in de rivier kon belanden. LEES OOK: Overleden scooterrijder is bekende TikTokker Lucas Cornelissen (20) Overleden Lucas (20) was op TikTok en in het café waar hij werkte geliefd

Aan de Molenberg in Den Bosch ontstond zaterdagavond een enorme bloemenzee voor Lucas Cornelissen (foto: Bart Meesters).

Met kaarsen werden de letters van Lucas' naam gevormd (foto: Bart Meesters).

Beelden die gemaakt werden na het ongeluk van Lucas Cornelissen: