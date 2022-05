Van kantoorbaan naar golfbaan: Patrick verwent het gras van de Dutch Open

Patrick Dirks (48) uit Haren bij Oss is een van de 50 greenkeepers die ervoor zorgen dat golfbaan Bernardus Golf in Cromvoirt er perfect bij ligt voor het Dutch Open, het grootste golftoernooi van Nederland. Hij had jarenlang een kantoorbaan, maar bracht zijn meeste vrije tijd door op de golfbaan. Daarom besloot hij van zijn hobby zijn beroep te maken.

We komen hem maandagochtend vroeg bij het eerste daglicht al tegen. Terwijl de zon net boven de bomen komt plaatst hij een vlag in een van de holes. Patrick geniet van het werk. Hij is al dagen in touw om alle achttien holes perfect op orde te krijgen. Het gras in de green moet op de millimeter nauwkeurig gemaaid en het golfballetje moet met precies de goede snelheid rollen. Patrick is onderdeel van een internationaal team. Uit heel Europa en zelfs uit Australië zijn de greenkeepers naar Cromvoirt gekomen. Ze moeten aan het werk voor honderdvijftig golfers uit de internationale top. Die willen een perfecte baan hebben.

"Je moet wel een tik met gras hebben."

“Vroeger was ik een enthousiaste golfer”, vertelt Patrick. “De meeste vrije tijd die had bracht ik door op de golfbaan. Tot ik bedacht om mijn bureau vaarwel te zeggen en deze baan te nemen. Er is niks mooier dan de hele dag bezig te zijn met je hobby.” “Het mooie is de precisie van ons werk. De manier waarop we met de natuur omgaan. Het gras, de heide die we aanplanten, de bomen die we verzorgen. Je bent de hele dag bezig met natuur. En je moet een tik met gras hebben. We doen ons best om het te laten groeien en gezond te houden en toch maaien we het iedere dag.”

"Hoop dat Tiger Woods ooit komt spelen."

“Mijn grote droom is dat Tiger Woods op mijn golfbaan komt spelen”, glundert Patrick. “Ik hoop dan dat hij zegt dat de baan er mooi bij ligt. Dat hij al het werk wat we er in stoppen waardeert. Als hij ons complimenten geeft, dan weet ik dat iemand met verstand ervan iets heel moois zegt.” Het Dutch Open 2022 golftoernooi is van donderdag tot en met zondag in Cromvoirt.