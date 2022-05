Vakantiepark Beekse Bergen krijgt nieuwe naam bij opening centrumgebouw

Nog geen jaar geleden brandde het centrumgebouw van vakantiepark de Beekse Bergen af. Nu staat er een compleet nieuw gebouw inclusief zwembad, restaurant, supermarkt en snackbar. Donderdag 2 juni wordt het gebouw geopend en krijgt ook het vakantiepark een nieuwe naam: Lake Resort.

Niet alleen het centrumgebouw is compleet vernieuwd, ook het voormalige vakantiepark heeft een nieuwe uitstraling gekregen. "Het is vooral luxer geworden", zegt woordvoerder Linda Engels van de Beekse Bergen. "De afgelopen maanden zijn er nieuwe 'cabins' oftewel huisjes en safaritenten geplaatst."

Het hele voormalige vakantiepark aan het meer heeft een opknapbeurt gehad. "Sanitairgebouwen zijn aangepakt en recreatiewoningen zijn opnieuw ingericht. De bedoeling is om het hele park naar een hoger plan te tillen", legt woordvoerder Engels uit. "Eigenlijk is alles beter geworden dan het was, vandaar ook de naamsverandering naar Lake Resort. Dat klinkt luxer en we hadden al ons Safari Resort met een hoge standaard."

"Het is voor de Beekse Bergen wel een moment, deze naamsverandering", zegt Engels. "Er is hard gewerkt om de kwaliteit te verbeteren en we geven ons park een nieuwe naam die daar recht aan doet. Het is dan spannend of het publiek dat dan ook waardeert."

Het nieuwe gebouw is niet niet vanaf de hoofdentree van het Safaripark te zien. "Je moet dan eerst een eindje doorrijden naar de achterkant van het meer. Daar stond het afgebrande gebouw ook."

Het complete gebouw brandde in juni af.