Zieke pastoor neemt afscheid van parochie: 'Hopen dat hemelpoort openstaat'

Pastoor Piet Vissers (93) heeft niet lang meer te leven. Ruim dertig jaar leidde hij de kerk in Wintelre. Maandag bezocht hij die kerk voor het laatst en bewezen de dorpsbewoners hem de laatste eer. “Ik hoop dat de hemelpoort voor hem openstaat, zo gauw als hij komt”, vertelt inwoner Jan-Wim van de Sande geëmotioneerd.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Het regent maar op het Kerkplein voor de Sint Willibrorduskerk in Wintelre staat het vol met mensen. Zij zijn allemaal gekomen om voormalig pastoor Piet Vissers de laatste eer te bewijzen. Hij ging twintig jaar geleden met pensioen, verliet de pastorie tegenover de kerk en nam zijn intrek in verzorgingstehuis Groenendaal in Vessem. Maar ook al woonde hij niet meer in het dorp, hij bleef betrokken. Zo lang het fysiek lukte, kwam hij nog vaak op bezoek bij Wintelrenaren.

De pastoor wordt naar voren gereden in de kerk.

Stichting Wensambulance organiseerde een ereronde voor hem maandag met onder meer een bezoek aan de Sint Jan in Den Bosch. Daar sprak hij, tot zijn grote vreugde, ook met bisschop Gerard de Korte. De dag sloot hij af in zijn geliefde kerk in Wintelre.

“Rij je me ook nog effkes de kerk in?”

Als de Wensambulance die avond het kerkplein komt oprijden, drommen de mensen dichterbij. En zodra de deur van de ambulance opengaat, gaan de handen van de pastoor omhoog. Hij zwaait direct naar de mensen om hem heen, op zijn gezicht een glimp van herkenning. Onder luid applaus wordt hij uit de wagen gereden. “Rij je me ook nog effkes de kerk in?”, vraagt hij zachtjes. Ook in de kerk staan mensen hem op te wachten. Het koor zingt. En terwijl de pastoor naar voren wordt gereden, vult de kerk zich als bij een kerkdienst van jaren terug. Gevulde banken, met jong en oud. De pastoor zelf wil ook heel graag nog wat zeggen. Het gaat moeizaam, hij is niet goed te verstaan maar hij doet heel erg z’n best om de mensen toe te spreken. “We zijn hier bij elkaar om samen te bidden. En dat wil ik nu ook samen doen. Ik dank u dat u in grote getalen gekomen bent, dank jullie wel.”

"Er zijn opvolgers in de kerk, maar zo een als hij krijgen we niet meer."