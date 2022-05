Auto Collin leeggeroofd in parkeergarage Eindhoven: 'Voor 13.000 euro weg'

Als een sterke magneet, zo trekken parkeergarages in het centrum van Eindhoven nog altijd autokrakers aan. Honderden keren sloegen ze er vorig jaar toe. En ook de eerste drie maanden van dit jaar was het alweer 91 keer raak. Slachtoffer Collin Beijk is zeer gefrustreerd: “Bij mij is voor 13.000 euro gestolen.”

Beijk parkeert vaak in de parkeergarage aan het Stadhuisplein. En laat dat nu de afgelopen jaren verreweg een van de meest favoriete parkeergarages zijn onder de dieven. “Ik sta er drie keer per twee weken, voor mijn vrijwilligerswerk bij Studio040. Ik zet ‘m daar altijd neer omdat ik veel spullen bij me heb”, vertelt Beijk. Deze maand was hij het haasje: “Ik had vier tassen bij me, maar ik heb maar twee handen. Mijn laptop en fotocamera had ik al meegenomen. Het was de bedoeling om daarna nóg een laptop en de andere camera te halen. Die zit in een grote cameratas en die moet je al met twee handen dragen.” Bij de auto aan gekomen, zag hij dat twee ruiten waren ingeslagen. De tweede laptop en de grote camera waren weg. “Ze dachten: jackpot. Ze hebben alles eruit gerost. De auto is schoongemaakt, maar ik denk dat ik altijd wel glas blijf vinden. In de kofferbak zie je nog kleine kristalletjes.”

"Ik weet dat het een gevaarlijke garage is."

Beijk baalt extra, omdat hij vooraf al rekening hield met dit scenario. “Ik weet dat het een gevaarlijke garage is. Mijn kofferbak heb ik niet open gehad, dus niemand heeft kunnen zien dat dat erin lag. Ook mijn accu’s had ik eraf gehaald. Net als de stroom van de apparatuur. Ik heb begrepen dat er apparaten in omloop zijn waarmee je elektrische signalen op kunt vangen: wifi, bluetooth, je draadloze muis. Voor professionele auto-inbrekers is dat een goed signaal om de auto open te breken.” Toch heeft Beijk wel een vermoeden waarom zijn auto is opengebroken. “Ik heb de auto aan de kant van de kofferbak heel strak tegen de betonnen muur gezet. Ik heb 'm zelfs in z'n vrij gezet en handmatig een stukje naar achteren geduwd. Waarschijnlijk heb ik net iets te veel mijn best gedaan. Misschien stonden ze te posten.”

"Als je in een parkeergarage staat waar je 22 euro per dag moet betalen, dan verwacht je dat je er veilig bent."

Beijk wéét dat het advies is om je spullen uit de auto te halen. Hij baalt enorm. "Misschien ben ik een tikkeltje naïef geweest. Ik was hard aan het werk en ik had handjes tekort. Ik dacht dat ik het veilig had gedaan. Het was niet zichtbaar." De schade aan zijn auto was een kleine duizend euro. "Daar ben ik gelukkig voor verzekerd." De andere kosten vallen onder de verzekering van zijn werkgevers. "Ik heb een groot schuldgevoel en een gevoel van frustratie en machteloosheid." Beijk heeft aangifte gedaan, maar kreeg te horen dat daar niets mee gebeurt. Q-park is eigenaar van de garages in de binnenstad van Eindhoven. Die moet dit oplossen, vindt Beijk. "Q-park moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Je betaalt goud geld in deze parkeergarage. Als je in een parkeergarage staat waar je 22 euro per dag moet betalen, dan verwacht je dat je er veilig bent." Meer camera's zou een oplossing zijn, denkt Beijk. "Er moet op elke hoek een camera hangen die nog net niet de kilometerstand van je auto af kan lezen. Zodat er in ieder geval iets gefilmd is. Mensen denken dat het in de parkeergarage veiliger is dan aan de straat, maar als je dan camerabeelden van de parkeergarage gaat opvragen, krijg je niks. Terwijl op straat camera's van de gemeente staan en daar kan de politie makkelijk bij. Nu weet je een ding zeker: als mijn auto opengebroken wordt in de Stadhuispleingarage, dan moet ik het er maar mee doen. Dat vind ik bijna onrecht."