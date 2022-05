Peuter gewond en cocaïne in haar lijf: moeder en vriend vrijgesproken

Een meisje van twee uit Helmond dat cocaïne binnen heeft gekregen en met verwondingen in haar gezicht en hals naar het ziekenhuis werd gebracht: de officier van justitie hield de moeder en haar vriend verantwoordelijk. Maar de rechter heeft dat tweetal vrijgesproken, er is geen onomstotelijk bewijs.

Het meisje werd in juni 2020 naar het ziekenhuis gebracht, ze was gewond aan haar gezicht en hals. De vriend van de moeder werd ervan verdacht dat hij het kindje had geslagen en geschopt. In het ziekenhuis werd in de urine van het meisje sporen van cocaïne gevonden. Daarvoor werd de moeder verantwoordelijk gehouden door de officier van justitie.

Mishandeling

Maar de rechtbank kon daar niet in mee gaan. De vriend zou op de dag van de mishandeling maar kort bij het meisje in huis zijn geweest.

De moeder van het meisje legde ook telkens andere verklaringen af, over of zij die avond thuis was, over het alcohol- en cocaïnegebruik en over of er nog andere mensen bij haar thuis kwamen. En daardoor is niet met zekerheid vast te stellen dat de vriend degene is geweest die het meisje mishandeld heeft.

Cocaïne

De moeder van het meisje gaf toe dat ze verschillende keren thuis cocaïne heeft gebruikt terwijl haar dochtertje thuis was. Maar volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de vrouw opzettelijk het risico heeft genomen dat er cocaïne in het lichaam van het meisje terecht kwam. Ook de verklaringen van de vriend zijn niet betrouwbaar genoeg, vond de rechtbank. Daarom is ook de moeder vrijgesproken.