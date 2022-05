Wethoudersrel Someren suddert nog door: burgemeester getuigt voor rechter

Burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren heeft dinsdag voor de rechtbank getuigd over het ontslag van wethouder Guido Schoolmeesters. Ze was opgeroepen door het onderzoeksbureau Necker van Naem, dat zegt dat zijn goede naam is aangetast door de kwestie Schoolmeesters. Blok vertelde dinsdagmorgen over het gedrag van de oud-wethouder, dat haar op sommige momenten ‘van haar stoel deed rollen’.

Wie dacht dat na de verkiezingen de rust weer meteen zou terugkeren in Someren, heeft het mis. Het onderzoeksbureau wil de komende maanden nog 7 getuigen horen. Necker van Naem maakte het onderzoeksrapport op basis waarvan Guido Schoolmeesters door de gemeenteraad werd ontslagen. Volgens de onderzoekers heeft de wethouder zich niet integer gedragen bij de bouw van de wijk Groote Hoeven in Someren. Hij heeft volgens het rapport zijn zoon voorgetrokken bij de aankoop van een huis. Ook heeft hij een bouwbedrijf voorgetrokken, oordeelden de onderzoekers.

"Er is een gemankeerd beeld ontstaan."

Schoolmeesters was woedend over zijn ontslag en verweet het onderzoeksbureau niet integer handelen. Ook heeft Necker van Naem, volgens hem, onjuiste conclusies getrokken in het rapport. De wethouder spande een gerechtelijke procedure aan, waarin drie ambtenaren en een van de onderzoekers werden verhoord. De ambtenaren zeiden zich niet te herkennen in het rapport. Na de verkiezingsoverwinning van Schoolmeesters en zijn partij wilde de oud-wethouder de zaak laten rusten. Maar het onderzoeksbureau laat het er niet bij zitten. Volgens de advocaat is er een ‘gemankeerd’ beeld ontstaan doordat mensen die het niet eens zijn met het rapport nu vooral hun zegje hebben gedaan. Dat beeld wil het bureau nu rechtzetten.

"Er was ook een lelijk scheldwoord bij, dat niet in de Van Dale staat"

Burgemeester Blok deed in de rechtszaal een boekje open over het gedrag van oud-wethouder Schoolmeesters. De aannemer mocht van de wethouder alvast beginnen met grondwerkzaamheden voor de bouw van de woningen terwijl de grond nog niet van de aannemer was. Daarop werd de bouw stilgelegd. Burgmeester Blok: “Ik kreeg toen een telefoontje van de wethouder. De emoties liepen hoog op. Er was ook een lelijk scheldwoord bij, dat niet in de Van Dale staat. Of ik wel besefte wat ik zijn zoon aandeed. Die had al een bedrag betaald van 85.000 euro. Ik rolde van mijn stoel.” De burgemeester maakte zich regelmatig kwaad over Schoolmeesters, zo bleek in de rechtbank dinsdag. “Waarom ik van mijn stoel rolde? Omdat we afspraken in het college hadden over het risico op belangenverstrengeling en op niet-integer handelen.” Het bouwbedrijf sprak met de wethouder af een waarborgsom te betalen omdat het de grond nog niet gekocht had. Volgens de burgemeester deed hij dat zonder overleg met het college. Dat keurde de constructie met de waarborgsom af, maar het geld werd op dezelfde dag toch gestort.

"Aannemer kreeg verschillende telefoontjes, of zijn zoon al aan de beurt was"