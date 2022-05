Brand Thais restaurant in Rosmalen onder controle, huis gered van vlammen

De grote brand in Thais restaurant la Miat Thai aan de Schoolstraat in Rosmalen is onder controle, dat meldt de brandweer. De brand ontstond op zolder, het nabijgelegen woonhuis is van de vlammen gered. De eigenaar van het restaurant is enorm geschrokken.

De brand is ontstaan in de cv-ruimte op zolder, waar de wasdroger en de wasmachine staan. De brandweer heeft een toegangsdeur open gezaagd om binnen te kunnen komen. De kap is afgebrand, deze was lastig te blussen omdat er riet onder de dakpannen zit. Brandweervoertuigen uit Rosmalen, Den Bosch, Oss, Zeeland en Heesch waren opgeroepen om het vuur te bestrijden.