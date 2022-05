Ingestorte balkons: na acht maanden zijn de herstelwerkzaamheden begonnen

Bewoners van het appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch kunnen weer opgelucht adem halen. Ruim acht maanden na het balkondrama vorig jaar is de aannemer gestart met de herstelwerkzaamheden.

“Eindelijk, zeg dat maar gerust”, zegt bewoonster Wil Matthijsen. In de nacht van woensdag 2 september 2021 kreeg ze de schrik van haar leven toen twee balkons naar beneden stortten en in haar tuintje terechtkwamen. “Ik ben nog steeds blij dat het niet overdag was, want dan had ik het wel kunnen schudden."

"Slechter dan het was, kan het nooit worden."

Uit voorzorg werd het hele complex ontruimd. Pas toen een paar dagen later het hele gebouw gestut was, mochten de bewoners weer na huis. “Het was geen pretje hier. We konden met lekker weer onze balkons niet op. Gelukkig zijn ze nu begonnen en moeten we geduld hebben. Slechter dan het was, kan in ieder geval nooit worden”, zegt bewoonster Manja Boon.

Bewoonster Manja Boon kijkt uit naar een nieuw balkonnetje (foto: Erik Peeters)

De afgelopen maanden zaten de bewoners ingeklemd tussen de stutbalken en steigerpalen. Aannemer Wim de Koster snapt de extra gevoeligheid bij de klus: “Ik realiseer me dat het allemaal wat meer beladen is dan normaal en daarom zorg ik voor korte lijntjes met de bewoners.” De aannemer komt zelf meerdere malen per week poolshoogte nemen in Oudenbosch. “Bewoners hebben nu nog wat overlast van het sloopwerk maar binnenkort beginnen we met het monteren van de nieuwe balkons. We moeten rekening houden met het weer maar alles ligt nog op schema”, legt hij uit.

"We hebben nog geen cent gekregen."

Of de bewoners ooit nog financieel gecompenseerd worden voor het geleden ongemak, is nog maar zeer de vraag. “Tot nu toe hebben we nog geen cent gekregen en ik verwacht van deze eigenaar eigenlijk ook niks meer. Het is voor de bewoners te duur om hiervoor individueel naar de rechter te stappen”, zegt bewoner John Iedema. Het is de bedoeling dat hij en zijn medebewoners vanaf eind juli weer van het zonnetje kunnen genieten op hun nieuwe balkons. LEES OOK: Balkons naar beneden gestort in Oudenbosch: 'We hoorden een luide knal'