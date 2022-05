Jonge vrouw misbruikt in weiland: 34-jarige man uit Oss opgepakt

Een 34-jarige man uit Oss is maandagavond opgepakt als verdachte van misbruik van een jonge vrouw. Zij reed zaterdagnacht op haar fiets op het snelfietspad tussen Geffen en Oss. Ze werd door de man aangevallen en vervolgens misbruikt in een nabijgelegen weiland.

De 26-jarige vrouw zag uiteindelijk kans om te ontkomen en wist naar huis te fietsen, waarna haar ouders de politie belden.

De politie is die zaterdagochtend met onderzoek begonnen in samenwerking met zedenrechercheurs. Ze nam een verklaring op van het slachtoffer en deed sporenonderzoek in het weiland en de directe omgeving. Ook verzamelde ze camerabeelden.

De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.