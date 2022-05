Tienduizenden euro's schade na drugsdumping, verdachte opgepakt

De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant). De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant). Bewakingsbeelden van het witte busje (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige 1/3 De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant).

Een 26-jarige man uit Zevenbergen is dinsdag opgepakt in verband met een drugsdumping op de Heereweg in Ossendrecht. In het buitengebied werden meerdere vaten met synthetisch drugsafval gedumpt, de schade aan de natuur was enorm. De politie kwam de verdachte op het spoor nadat er aandacht voor de zaak werd gevraagd in opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Mogelijk worden later nog meer mensen aangehouden.

Op maandagavond 13 september reed een wit busje weg vanaf de Heereweg, vlak nadat er meerdere vaten met drugsafval waren gedumpt. Een getuige zag het busje rijden, onthield een deel van het kenteken en belde de politie. Niet veel later werd eenzelfde busje door vastgelegd op de Dorpsstraat, door de bewakingscamera van een hotel. Deze beelden werden gedeeld in opsporingsprogramma's op 16 en 17 mei. Daarna kwamen er tips binnen, die ertoe leidden dat een verdachte kon worden aangehouden. De man zit nog vast. Tienduizenden euro's schade

In de berm van de Heereweg lag een 1000-litervat en vier kleinere vaten. De schade bedroeg tienduizenden euro's. De honderden liters chemisch afval trokken namelijk in de bodem van de natuur. De grond werd daardoor giftig en moest afgegraven en gereinigd worden. De kosten zijn altijd voor de eigenaar van de grond, in dit geval Natuurmonumenten. Bureau Brabant besteedde afgelopen week aandacht aan de zaak: