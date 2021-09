Drie drugsdumpingen in één nacht, dat zie je steeds minder

Een drugsdumping in Nieuw-Vossemeer, juli 2021 (Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision) vergroot

Dat was weer even geleden: drie drugsdumpingen in één nacht in Brabant. Drugsafvaldumpingen komen de laatste tijd veel minder voor in Brabant en dat is gek als je nagaat dat Brabant nog steeds koploper is met drugslabs en opslagplaatsen.

Maandagavond laat hadden politie en brandweer de handen vol aan een dumping net buiten Calfven in het buitengebied van Ossendrecht. Aan de Heereweg lagen een 1000-litervat en vier kleinere vaten. Een ooggetuige zag een verdacht busje weg rijden. En met die informatie hoopt de politie dat ze de dader kan achterhalen.

In de nacht van maandag op dinsdag was het raak net buiten Eindhoven. Daar werd tegen twee uur de brandweer opgeroepen voor een bestelbus met drugsafval op het viaduct van de Anthony Fokkerweg over de A2. Chemische stoffen zijn uit het busje gelekt.

De derde dumping was in Teteringen op het Cadettenkamp: zes 'IBC-vaten' waar ieder duizend liter in kan. Als er echt zesduizend liter drugsafval in heeft gezeten en het zit nu in de grond, kan dit uitgroeien tot een van de ergste en duurste dumpingen van de afgelopen jaren in Brabant.

Andere manier van dumpen

De teller van het aantal serieuze dumpingen dit jaar in Brabant staat inmiddels op zeker 30, waarbij die in Asten eind maart er uitsprong omdat die ook behoorlijk groot was net als in Teteringen. Vorig jaar telde Brabant 55 dumpingen. In Limburg wordt dit jaar het meest gedumpt tot nu toe: zeker 43 keer.

Het aantal dumpingen daalt al jaren in Brabant. Het lijkt er op dat er anders gedumpt wordt om onzichtbaar te blijven. Een voorbeeld is de drugsput op de Brabantse Wal. Mogelijk verdwijnt het ook in de riolen en kanalen.

Brabant blijft koploper

Er moet nog steeds veel drugsafval zijn, want dit jaar zijn er al zeker 16 drugslabs ontdekt in Brabant (tegen 31 heel vorig jaar). Daarmee is Brabant koploper maar dat is altijd al zo geweest. Ook qua opslagplaatsen voor synthetische drugs staat Brabant nummer 1 op alle lijstjes: zeker 21 dit jaar (tegen 30 vorig jaar).

Lang niet alle labs wordt ontdekt, dus er moet volop gedumpt worden. Uit dumpingen van de voorbije jaren én de rechtszaken is wel wat bekend. Vaak komt het op hetzelfde neer: in de vaten zitten allerlei vervuilde stoffen, mengsels vaak uit de productie van xtc, speed, crystal meth en soms ook cocaïne. Restjes amfetamine, apaan, zoutzuur, tolueen en mierenzuur: noem maar op. Aan de specialisten iedere keer weer de taak om dat voorzichtig te onderzoeken want giftig is het altijd.

'Dumpers zijn stumpers'

Of er een verband is tussen de drie Brabantse vondsten dat is altijd lastig te zeggen. Maar de kans is klein. Overal een beetje dumpen is niet slim. De kans op ontdekking is groot als je stopt. Ga er maar van uit dat de busjes die ermee rijden, gestolen zijn en valse kentekenplaten hebben.

De methode is vaak hetzelfde: iemand kreeg alleen een autosleutel van een busje en een paar honderd euro of misschien duizend om een vrachtje te verplaatsen. Zo blijft de misdaadorganisatie buiten beeld. Dat is het beeld in veel rechtszaken rond dumpers. Ze staan in de criminele hiërarchie laag op de ladder. De politie zegt vaak: 'Dumpers zijn stumpers'.

Rekening voor opruimkosten

Of het spul uit de buurt komt, is in veel gevallen onduidelijk. Er zijn wel voorbeelden van dumpers die het halve land door rijden. De beruchte Offenbachlaandumpingen (2018) kwamen uit Urk. Tot in Friesland worden Brabantse dumpers aangehouden. Zelden of nooit leidt er een spoor naar een lab of opslagplaats.

Het verhaal eindigt meestal met de gemeente of grondeigenaar die de rekening krijgt voor de opruimkosten, al gauw tienduizenden euro's.

