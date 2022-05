Vier generaties op één school, die ook nog 100 jaar bestaat

Basisschool Franciscus in Biezenmortel bestaat honderd jaar. Eén familie was in al die jaren hofleverancier. Na oma Cor Maas gingen al haar negen kinderen en 21 kleinkinderen naar de Franciscusschool. En op dit moment zitten er nog tien achterkleinkinderen op: “Oma Cor ging nog op klompen naar school.”

Tineke van de Pas werkte 28 jaar als onderwijzeres op de Franciscusschool, vorig jaar ging ze met pensioen. Dat een school honderd jaar bestaat, is bijzonder, dus maakte ze er een expositie over. Vol met foto’s en verhalen van generaties die er op school zaten.

Als het feest voorbij is en de leerlingen weer in de klas zitten, is er nog een kleine menigte over op het schoolplein: Oma Cor en haar familie. Via hun overgrootmoeder, stappen de leerlingen nogmaals terug in de tijd: "Ik ging lopend naar school, op klompen. Drie kwartier deed ik erover. Tussen de middag ging ik naar huis en dan weer terug."

Toch heeft Oma Cor niet in het schoolgebouw gezeten dat er nu staat, weet Tineke: “Dat is in de oorlog door de Duitsers ingenomen en toen ze vertrokken, staken ze het in brand. In 1946 is er een nieuw schoolgebouw gekomen en daar zijn later vleugels aangebouwd. Dus het is een moderne school in een oud jasje.”

Het verhaal van Oma Cor is bijzonder, maar in Biezenmortel niet eens heel uniek: “Van de 90 kinderen hier op school zijn er zeker 50 waarvan voorouders op deze school hebben gezeten. Ja, Biezenmortel is een honkvast dorp. Het is hier goed wonen.”